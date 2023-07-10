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瘋電影／謎霧莊園　被有錢有勢性騷擾是潛規則

文／賴賴

▲▼謎霧莊園。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種英式文學作品，平舖直述沒有太多修飾，2001年電影，當年榮獲奧斯卡最佳劇本獎，入圍了最佳影片、最佳導演、最佳女配角，描述貴族的生活，不是懸疑片所以沒在懸疑中做文章，反而是用力地把豪奢炫富式的整體美術，尤其是所有演員所配戴的首飾，都來真的，強調真材實料的讓觀眾體會，貴族的貴與賤。

貴族不事生產，為了維持地位打腫臉充胖子，四處借貸，空有階級身分，炫富成為生活重心，反而是暴發戶，擁有高強的賺錢武功，但仗勢欺人，仗著自己是老闆而侵犯工廠中的女工，典型#MeToo受害者，在道德譴責不了，社會無法可管的現實情形下，他的被害死亡似乎沒人感到悲傷，除了他的情婦。

在這個時間點的這部電影，有警世之效，但沒看到那些加害者被繩之以法，確實有些遺憾。尤其是以地位優勢來欺負人，之後又以資源優勢對受害者提告，對這種人來說除了真的有證據把他告進監獄，否則也只能等閻羅王處理了。


片　　名：謎霧莊園
英文片名：Gosford Park
類　　型：劇情、懸疑/驚悚、喜劇
上映日期：2023-07-07
片　　長：02時17分
導　　演： 勞勃阿特曼(Robert Altman)
演　　員： 瑪姬史密斯(Maggie Smith) 、 雷恩菲利普(Ryan Phillippe) 、 麥可甘邦(Michael Gambon) 、 克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas) 、 查爾斯丹斯(Charles Dance) 、 傑瑞米諾頓(Jeremy Northam) 、 鮑柏巴拉班(Bob Balaban) 、 詹姆斯威比(James Wilby) 、 克勞德布拉克利(Claudie Blakley) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、 艾蜜莉華森(Emily Watson) 、 克里夫歐文(Clive Owen)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫


劇情大綱

1932年，一個英國豪門家庭邀請各路親友到鄉間別墅參加打獵會，不料，就在觥籌交錯之間，男主人竟然被殺害了！隨著調查的進行，現場的名流和僕役們不為人知的祕密陸續曝光，究竟誰才是真正的兇手呢？

▲▼謎霧莊園。（圖／yahoo）

▲伯爵夫人為了錢嫁給暴發戶，和佣人有染。

▲▼謎霧莊園。（圖／yahoo）

▲十多位腳色每個都有戲，劇本太厲害，獲得奧斯卡最佳劇本。

▲▼謎霧莊園。（圖／yahoo）

▲佣人非常憤怒伯爵夫人對伯爵的無理而顯露出私情。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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