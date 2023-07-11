　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

四期教育成佛有你／勇登北京長城將軍關四階段　爬坡學

文／徐御格

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】金獎徐御格　作品：勇登北京長城將軍關四階段

長城，古代世界七大建築之一，一個遙不可及又偉大的建築工程，是古代軍事防禦工事，一道高大、堅固而且綿延不斷的長堩，一道讓秦始皇煞費苦心，花盡人力物力精力都要建設的堤壩，若非親臨，這震撼的感受真是無以言喻。而靈鷲山40周年，一路走來亦不容易，四期教育更是會如長城一般留給後人無限震撼與受益的課程，而學習了四期教育的四階段真是讓我在這登頂的過程中收穫無限，每每停下脚步的時刻都有種莫名的感動。

那是陽光明媚的早晨，跟隨安吉健行隊前往將軍關長城，北京長城中一段原始還未修繕完成的長城，十分真實的還原當時的風貌。起初，我們來到一個用護欄圍住並有看管人員的小路口，一般不開放的段落，因有特別申請才允許登爬，也因爲如此我才有機會獲得這麽豐盛的感悟。此次隊伍分了2大隊，A隊登頂隊和B隊中途點休息隊，而我一開始報名的B隊。剛開始我們登上一段階梯石階路，就好比阿含期，最基礎也最關鍵的起頭，看似容易卻要步步小心，中間有幾段石階特別小，只能側著走，看著大家都走到我前面，我只有告訴自己，沒問題一步一脚印我也可以，這時的心境真的可以用正信來形容，因爲相信我也可以，就如同大家相信我能成佛的信心而升起力量，那是一種原動力。

接著來到一處小平臺，看到第一段的風景，已經有些喜悅，就如同進入了般若期的歡喜，但看著大家小作休息后又繼續往前出發，我知道還有很長的一段距離要前進，學習成佛的藍圖也是如此。在這沿途中我看見了在夾縫中生長的小草，在陡峭壁崖縫中生出的鮮花，看到它們頑强的生命力，我告訴自己，如此條件不足的環境它們都能盛開，你也一定可以繼續往前行。這些就如同我們親近佛法親近善知識種下的種子，你雖然不知道何時會發芽開花結果，但種下種子一定有發芽的一天，到時不僅僅受益的是自己，更可能是廣大衆生。

隨著不斷前行，腿脚也開始出現了酸脹，我們也來到了最難爬的一個階段，同時，來到B隊的休息點。B隊的隊員已經開始休息，準備停頓，我抬頭往上望去看到眼前的景象，幾乎是垂直的陡坡，沒有階梯，可是A隊的成員卻絲毫沒有猶豫的往前進。我心想，我都到這裏了，那要不再試試看吧，再堅持一下，再多走幾步，若不是有領隊，有工具登山杖真的是寸步難行，這也好比學佛過程中的導師、善知識，而四期教育更是强大的工具。A隊無畏的前行也是因爲他們提前勘察過知道前面的情況，這就好比佛陀覺悟者的智慧，和聖賢看到的景象，所以無畏的帶領我們前行，我清楚知道跟著準沒問題。看到大家越爬越往上，我繼續努力往前，期間我也差點想放棄，但沿途大家的鼓勵，讓我繼續前進。終於來到大平臺，看到A隊成員已經在平臺用午餐和休息，大家也很驚訝我是第一個跟上的台灣女生。坐下用餐的那一刻，無比歡喜，這也就好像來到了法華期，這時真是自主的升起發願的愿心，當下“我也想跟著A隊登頂“的念頭就油然而生，小歇后，大家繼續往前，我也努力跟上，最終順利登頂，來到頂端峰口，居高臨下真的有種像古代君王說一句“看看朕爲你打下的江山！“一般感概，大家都特別開心。

不過隨之而來的挑戰也接著來了，下山比上山可要難得多。整理心情后，不貪戀登頂的風光，依舊要回歸平地，下山確實要更加專注小心，更要安住於心，還要調整呼吸，真的修行就在生活的點滴，否則有可能連滾帶爬的滾下山，還會受傷，這時的大家都是相互扶持，有時也會前後保護對方，一同前行，這中間我真的感動過許多，也真的感受到如同華嚴期，一起打造富貴華嚴世界，不落下隊員，一同平安回歸。

回顧這將軍關長城登頂和回歸平地的過程中真是感觸良多，仿佛經歷了一段人生縮影，也是往後人生遇到挑戰可以鼓勵自己的經驗。既能登高望遠，又能回歸平地，高原平地起，一步一脚印都是重要的前行。這過程真的是如同這幾個心境一般，“見山是山，見山不是山，見山還是山“，受益匪淺，滿滿感恩這次的機緣可以完成這次的登頂健行，但如同學佛修行過程一般，若不是親自體會，親自感受，很多體會是無法言語，而靈鷲山的四期教育更是有許多寶貝等著大家挖寶，一字一句都有可能是醍醐灌頂，開啓智慧人生成佛之道。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲剛剛結束短期出家的徐御格代表致詞，滿滿感動與感恩。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲第二屆靈鷲山四期教育成佛有你全球徵文作品將陸續刊登。

>> 報名 2023靈鷲山四期教育課程

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

ET快訊
快訊／日圓強升！　創1個半月新高
快訊／5億高中生命案重啟調查！
快更新iOS！蘋果有漏洞被攻擊　急釋更新檔
黃子佼最新現況曝光！　認：會出面說明
快訊／台南「狀元」遭虐死！　警帶回5男1女
91歲陸阿嬤跌倒　檢查發現「懷孕了」！
白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

四期教育成佛有你／勇登北京長城將軍關四階段　爬坡學

瘋電影／謎霧莊園　被有錢有勢性騷擾是潛規則

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

四期教育成佛有你／勇登北京長城將軍關四階段　爬坡學

瘋電影／謎霧莊園　被有錢有勢性騷擾是潛規則

大聯盟明星賽陣容出爐！　大谷翔平扛第二棒指定打擊

不畏外資喊空　緯創量價齊揚再度攻上漲停創新天價

快訊／日圓強升！台銀匯價「0.2252」創一個半月新高　換10萬台幣少吃15碗拉麵

昆凌破尺度解放泳衣！「超兇上圍」9萬人看光 濕身辣照全PO網

幼兒園爆惡師「書本巴童頭還腳踢」　園方威脅：監視畫面勿PO網

日媒爆台積電日本二廠明年四月動工　目標2026年量產

南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

李玟今天頭七！大咖女歌手深夜淚：在那邊照顧好自己　各地粉絲慟追思

坐梯子焊接車庫！他「壓到電線漏電」慘遭活活電死　哥心碎了

礁溪寒沐酒店打造最美池畔派對！飲料小點吃到飽　再抽沖繩來回機票

法鬥犬散步自己跑回家　鄰居幫按電梯：主人掰

名家熱門新聞

被有錢有勢性騷擾是潛規則

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

控制好溫度水火是可以相容的

7道超下飯的絞肉料理

見山是山見山不是山見山還是山

失去才知後悔當初的不珍惜

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

Whereis足跡／由布院?湯布院?

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

更多熱門

相關新聞

被有錢有勢性騷擾是潛規則

被有錢有勢性騷擾是潛規則

1932年，一個英國豪門家庭邀請各路親友到鄉間別墅參加打獵會，不料，就在觥籌交錯之間，男主人竟然被殺害了！隨著調查的進行，現場的名流和僕役們不為人知的祕密陸續曝光，究竟誰才是真正的兇手呢？

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎

控制好溫度水火是可以相容的

控制好溫度水火是可以相容的

知道自己喜歡同性時會不會想來世

知道自己喜歡同性時會不會想來世

沒有絕對的好人與壞人

沒有絕對的好人與壞人

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山成佛有你

讀者迴響

熱門新聞

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

城隍警示小心火和電　4生肖注意

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面