四期教育成佛有你／勇登北京長城將軍關四階段　爬坡學

文／徐御格

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】金獎徐御格 作品：勇登北京長城將軍關四階段

長城，古代世界七大建築之一，一個遙不可及又偉大的建築工程，是古代軍事防禦工事，一道高大、堅固而且綿延不斷的長堩，一道讓秦始皇煞費苦心，花盡人力物力精力都要建設的堤壩，若非親臨，這震撼的感受真是無以言喻。而靈鷲山40周年，一路走來亦不容易，四期教育更是會如長城一般留給後人無限震撼與受益的課程，而學習了四期教育的四階段真是讓我在這登頂的過程中收穫無限，每每停下脚步的時刻都有種莫名的感動。

那是陽光明媚的早晨，跟隨安吉健行隊前往將軍關長城，北京長城中一段原始還未修繕完成的長城，十分真實的還原當時的風貌。起初，我們來到一個用護欄圍住並有看管人員的小路口，一般不開放的段落，因有特別申請才允許登爬，也因爲如此我才有機會獲得這麽豐盛的感悟。此次隊伍分了2大隊，A隊登頂隊和B隊中途點休息隊，而我一開始報名的B隊。剛開始我們登上一段階梯石階路，就好比阿含期，最基礎也最關鍵的起頭，看似容易卻要步步小心，中間有幾段石階特別小，只能側著走，看著大家都走到我前面，我只有告訴自己，沒問題一步一脚印我也可以，這時的心境真的可以用正信來形容，因爲相信我也可以，就如同大家相信我能成佛的信心而升起力量，那是一種原動力。

接著來到一處小平臺，看到第一段的風景，已經有些喜悅，就如同進入了般若期的歡喜，但看著大家小作休息后又繼續往前出發，我知道還有很長的一段距離要前進，學習成佛的藍圖也是如此。在這沿途中我看見了在夾縫中生長的小草，在陡峭壁崖縫中生出的鮮花，看到它們頑强的生命力，我告訴自己，如此條件不足的環境它們都能盛開，你也一定可以繼續往前行。這些就如同我們親近佛法親近善知識種下的種子，你雖然不知道何時會發芽開花結果，但種下種子一定有發芽的一天，到時不僅僅受益的是自己，更可能是廣大衆生。

隨著不斷前行，腿脚也開始出現了酸脹，我們也來到了最難爬的一個階段，同時，來到B隊的休息點。B隊的隊員已經開始休息，準備停頓，我抬頭往上望去看到眼前的景象，幾乎是垂直的陡坡，沒有階梯，可是A隊的成員卻絲毫沒有猶豫的往前進。我心想，我都到這裏了，那要不再試試看吧，再堅持一下，再多走幾步，若不是有領隊，有工具登山杖真的是寸步難行，這也好比學佛過程中的導師、善知識，而四期教育更是强大的工具。A隊無畏的前行也是因爲他們提前勘察過知道前面的情況，這就好比佛陀覺悟者的智慧，和聖賢看到的景象，所以無畏的帶領我們前行，我清楚知道跟著準沒問題。看到大家越爬越往上，我繼續努力往前，期間我也差點想放棄，但沿途大家的鼓勵，讓我繼續前進。終於來到大平臺，看到A隊成員已經在平臺用午餐和休息，大家也很驚訝我是第一個跟上的台灣女生。坐下用餐的那一刻，無比歡喜，這也就好像來到了法華期，這時真是自主的升起發願的愿心，當下“我也想跟著A隊登頂“的念頭就油然而生，小歇后，大家繼續往前，我也努力跟上，最終順利登頂，來到頂端峰口，居高臨下真的有種像古代君王說一句“看看朕爲你打下的江山！“一般感概，大家都特別開心。

不過隨之而來的挑戰也接著來了，下山比上山可要難得多。整理心情后，不貪戀登頂的風光，依舊要回歸平地，下山確實要更加專注小心，更要安住於心，還要調整呼吸，真的修行就在生活的點滴，否則有可能連滾帶爬的滾下山，還會受傷，這時的大家都是相互扶持，有時也會前後保護對方，一同前行，這中間我真的感動過許多，也真的感受到如同華嚴期，一起打造富貴華嚴世界，不落下隊員，一同平安回歸。

回顧這將軍關長城登頂和回歸平地的過程中真是感觸良多，仿佛經歷了一段人生縮影，也是往後人生遇到挑戰可以鼓勵自己的經驗。既能登高望遠，又能回歸平地，高原平地起，一步一脚印都是重要的前行。這過程真的是如同這幾個心境一般，“見山是山，見山不是山，見山還是山“，受益匪淺，滿滿感恩這次的機緣可以完成這次的登頂健行，但如同學佛修行過程一般，若不是親自體會，親自感受，很多體會是無法言語，而靈鷲山的四期教育更是有許多寶貝等著大家挖寶，一字一句都有可能是醍醐灌頂，開啓智慧人生成佛之道。



▲剛剛結束短期出家的徐御格代表致詞，滿滿感動與感恩。

▲第二屆靈鷲山四期教育成佛有你全球徵文作品將陸續刊登。



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