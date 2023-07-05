瘋電影／怪物　集體欺負是人類進化不全動物覓食天性

文／賴賴

瘋言瘋語：

是枝裕和的作品，零失敗，這劇本也太厲害了，從一開始看到最後，不斷的轉折和誤判，完完全全符合人性，將觀眾變成一般世俗的角度，去看待劇中所呈現的可見事實，沒有人可以看清每件事情的全貌，於是我們套用自己的價值觀去揣測審視，用成人的思考角度，完全不斷的錯判，於是在觀影結束時有強大的後勁和反思力量。

不具透，絕對值得買票進院沉浸於劇情中，才能體悟導演想要表達的內涵，但片中有許多巧思，當你聽到嘈雜的聲音，那聲音背後也能有故事，每個人站在每個人自己角度都是好人，一堆好人聚集在一起，陰錯陽差價值觀打架，於是每個人都可以變成壞人，這個社會賦予的社會價值角度到底是真的在幫助人還是會害到人。

正如片中一個小橋段，綜藝節目中的整人遊戲，因為你常看電視所以你可以輕易地說那是在整人，但當你成為當事人時，那個被整的人是你，你笑得出來嗎？整人遊戲對於兒童教育傷害的力道有多大，大人真的好好去思考過嗎？無法管制的兒童影像閱讀，造成的影響風險，誰可以拿出數據才能立法將不適合兒童閱讀影像開罰。不到一分半鐘的畫面，傳遞了巨大的訊息，整部電影充滿小巧沒有教條卻是成年人需要慎重重視的內容，五顆星推薦的進院作品，沒有冷場，劇情流暢一點都不悶。

不論是兒童在學校被霸凌，或是導師們集體為學要犧牲導師，都只是人類進化不全的體現，只有提升靈性發掘原來就具有的覺性，人類才能再進化，再成長。



片 名：怪物

英文片名：Monster

類 型：劇情

上映日期：2023-07-07

片 長：126分鐘

導 演： 是枝裕和(Hirokazu Koreeda)

演 員： 安藤櫻(Sakura Ando) 、 永山瑛太(Eita Nagayama) 、 高畑充希(TAKAHATA Mitsuki) 、 中村獅童(Shido Nakamura) 、 田中裕子(Yûko Tanaka) 、 角田晃廣 、 黑川想矢 、 柊木陽太

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫



劇情大綱

有著偌大湖水的郊外小鎮，疼愛兒子的單親媽媽、為學生著想的學校老師，以及天真的孩子們，鎮上的居民過著安穩的日子。就在某一天，學校內發生了吵架衝突，乍看是常見的孩子間的爭吵，當事者的說法卻產生了分歧，進而影響到社會與媒體，事態愈來愈嚴重。然而，在某個暴風雨的早晨，孩子們突然失去了蹤影…。

▲安藤櫻所飾演的單親媽媽腳色，非常到位，小心翼翼呵護孩子。

▲老師們為了配合校長政策保護學習，不需要知道真相只需要知道方向。

▲和父親溝通失敗後，無法坦誠面對自己。

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