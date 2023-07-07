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第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎　以文字傳遞佛法智慧

文／賴芃縈

▲▼四期教育成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山宗委淨念法師頒獎，其為歷屆徵文決審及總決審評審。

第二屆靈鷲山「四期教育成佛有你」全球徵文頒獎典禮，在靈鷲山四十周年慶典活動中隆重舉行，現場貴賓雲集，頒獎典禮上，特別設立視訊連線，讓海外得獎者也能線上參與頒獎盛會，本屆全球徵文得獎者包含來自美國、馬來西亞、大陸及台灣等地，來賓熱烈的掌聲，台上線上同時感受這份殊榮。

耗時兩個月七位評審審查百餘件作品

此次作品自全球各地湧入，超過百件作品，皆以公平公正方式進入匿名審理，審核標準要求情感表達及文辭邏輯正確，切合主題及符合佛法法義。在四位初選評審及三位決審評審，歷經長達兩個月的嚴格審查過程，精選出得獎者，由於競爭激烈，分數差距僅毫釐，可謂是相當精彩的一年。

現場領獎者中，有五位年輕學員正為靈鷲山短期出家淨戒會的青年戒子，得獎當日亦為捨戒之日，捨戒後即刻趕上頒獎專車抵達現場，領獎感受也特別深刻，「靈鷲40－四期教育與我」主題金獎得獎者徐御格表示：

自己是靈鷲山龍樹EPL第五届學員，也是剛圓滿短期出家淨戒會的一名戒子，過去的自己是個貢高我慢的無知者，接觸佛法後學習了慚愧懺悔與謙卑智慧，並從四期教育中相信可以成佛而道心不退，此次經過八天七夜短期出家洗禮，感受到自我學佛次第提升，也内省自身的不足，成佛之路好比一趟矢志必達的旅程，需要不同的資糧累積，而「全球徵文」正是累積資糧好方法之一。

四期教育成佛有你徵文見證佛法智慧

「四期教育」是靈鷲山開山住持心道法師，以畢生實修體證佛陀修行的生命歷程，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程；而「成佛有你全球徵文」即是在耕讀「四期教育」之後，將所學所知運用於生活，再將自己親身體會的故事，以文字轉化為影響社會的正面能量，成為靜默間度化眾生的方便法門，並藉此將佛法的美妙供養給世人。

▲▼四期教育成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲【靈鷲40-四期教育與我】主題金獎得獎者，代表此次所有得獎者發表感言。

▲▼四期教育成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲無法到場的海外得獎者線上觀禮。

第二屆「四期教育成佛有你」全球徵文所有得獎作品將在靈鷲山教育院官網中露。https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1565

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