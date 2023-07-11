帕米貝可蝴蝶酥「高檔抹茶粉過期繼續用」　2款餅乾製作逾2萬片

▲帕米貝可蝴蝶酥逾期原料銷毀。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（11）日公布查獲「帕米貝可蝴蝶酥」在抹茶原料已經過期的情況下仍用於「抹茶蝴蝶酥」及「抹茶冰心蝴蝶酥」兩款產品，合計製作超過2萬片。已經要求業者回收產品，並且針對消費者提出補償方案，相關違規情節可處至少6萬元罰款；也提醒在1月6日至6月29日期間購買該兩項產品的民眾暫停食用。

北市政府衛生局食藥科科長陳怡婷表示，接獲民眾陳情並查獲吾同食品股份有限公司（市招：帕米貝可蝴蝶酥）貯存逾期之「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶(有效日期2023.1.6)」並於112年1月6日至6月29日使用於製作「抹茶蝴蝶酥」及「抹茶冰心蝴蝶酥」兩項產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局前往吾同食品股份有限公司於內湖區之製作場所稽查，於營業場所辦公室查獲貯存9包「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶(有效日期2023.1.6)」，經持續追查業者於112年1月6日至6月29日使用逾期之「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶」作為原料，累積製作18,818片「抹茶蝴蝶酥」及1,543片「抹茶冰心蝴蝶酥」產品。

業者於臺北市衛生局查獲當下已暫停販售及下架違規商品，衛生局已責令業者回收產品並儘速研擬補償方案公告予消費者了解，營業場所貯存之逾期食品原料，除衛生局查扣1件留存外，已立即於現場全數完成銷毀；也呼籲該期間內購買前述2項食品之消費者暫停食用。

後續依衛生福利部公告之「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」，綜合業者資力營業額、違規行為故意性及違規品影響性等事實，依法裁罰新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。