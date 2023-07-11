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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝國軍三級彈戰鬥背心測試片　軍備局：網測影片不符NIJ規範

記者蘇晏男／台北報導

針對軍備局第205廠製三級抗彈板疑抵擋不住共軍使用5.8公釐彈藥的機槍及狙擊槍，軍備局今（11日）表示該網路測試不符美國司法協會（NIJ）規範，並進一步說明國軍三級戰鬥背心及三級抗彈板的材質、抗彈能力，也播放國軍將三級戰鬥背心送規格鑑測中心測試的影片。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲軍備局205廠廠長潘煥亞少將。（圖／記者湯興漢攝）

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」日前與民進黨新北市議員林秉宥合作，實測上述國軍抗彈板的抗彈能力。該粉專在12分16秒影片中總結，面對解放軍使用5.8公釐彈藥的機槍及狙擊槍，國軍現行的公發抗彈板基本上抵擋不住，100公尺內面對14.5吋的突擊步槍，也有大概率抵擋不住。

國防部11日舉行例行記者會，說明國軍三級抗彈板測試。軍備局205廠廠長潘煥亞少將表示，單兵防護裝備所用的抗彈板必須考量風險因子、重量、機動力及戰鬥動作等各項綜合因素，目前世界主要國家部隊的個人防護裝具仍以三級抗彈板為主流。

潘煥亞指出，陸軍2015年5月19日函文第205廠需求規格，採用抗彈等級三級的抗彈板（可抵擋7.62公釐普通彈），重量每片1.6公斤以下；戰鬥背心的材質為尼龍布，組成分為前胸與後背，兩者由內到外皆為內蕊跟抗彈板，重量2.2公斤。

潘煥亞也指出，內蕊主要材質為超高分子量聚乙烯，在射距5公尺情況，可抵抗9公釐手槍彈；抗彈板主要材質也為超高分子量聚乙烯，在射距15公尺情況，可抵抗7.62公釐手槍彈。

潘煥亞再指出，三級抗彈板材質為超高分子量聚乙烯，可抵抗7.62公釐普通彈、一片重量約1公斤、厚度約1.5公分；四級抗彈板主要材質為碳化矽陶瓷，可抵擋7.62穿甲彈，一片約2.6公斤至3.7公斤、厚度約2.4至3.3公分。

對於國軍三級戰鬥背心測試規範及結果，潘煥亞說，該款背心2016年送至美國「Chesapeake」實驗室測試，結果是在距離15公尺射級6發7.62公釐普通彈，均未被貫穿，油泥凹陷44毫米以下，符合NIJ的規範要求。

另外，潘煥亞在記者會中也播放三級戰鬥背心送規格鑑測中心測試的影片，測試日期在2022年11月15日、2022年11月30日、2023年2月7日、2023年6月27日。潘煥亞表示，過程中採人機分離、實施落槌凹陷量測，皆符合測試規範。

針對粉專影片的分析，潘煥亞說，依NIJ規範，戰鬥背心應結合內蕊及抗彈板執行測試，但網路影片測試中，部分未置內蕊，部分內蕊放置錯誤，不符NIJ規範；而依三級抗彈板測試規範，應使用6發7.62公釐普通彈全程測試，網路影片中第2、3發使用5.56公釐穿甲彈，亦不符NIJ規範。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲軍備局獲得管理處處長游玉堂少將。（圖／記者湯興漢攝）

媒體詢問，美軍使用的是「ISAPI」，是基於四級抗彈板作的規格，請問國軍是否考慮使用美軍規範，因為NIJ是美國司法部門，並非軍方部門？軍備局獲得管理處處長游玉堂少將回應，「ISAPI」是採購規範，並非標準規範，所以目前通用的還是NIJ規範。

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