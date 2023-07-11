賽博龐克神社！入夜秒切換「科幻風」　創意全因60年前舊照片

記者周偉承／綜合報導

一般人提到日本神社，大部分腦海中應該都會先浮出橘紅色鳥居的畫面，再來是石製的階梯，兩旁排列著一個個立在柱子上的燈籠，給人一種古色古香的感覺。福岡一間神社近期在網路上引起討論，白天時的神社給人的感覺就跟前述的一樣，而真正引發話題的是，這間神社在入夜後，竟然會瞬間變身成「賽博龐克神社」！

最先引發話題的是一位日本網友在推特分享的照片，照片中可以看到一間夜晚中的神社被用LED燈裝飾，並發出藍、紅色的燈光，像極了以「賽博龐克」風格為主題的科幻故事中，在夜裡的城市所閃爍的迷幻燈光，所以這間神社也被該網友稱為「賽博龐克神社」，並吸引大批網友留言討論，甚至還吸引媒體前往採訪，成了新的觀光景點。

▲神社燈籠上還發出狐狸圖案的燈光，非常奇幻，照片目前已有破4萬人點讚。

根據《富士新聞網》報導，這間神社是位於福岡的中司孫太郎稻荷神社，從日本鎌倉時代就開創至今，神社前方的鳥居跟燈籠被用LED燈裝飾，到了夜晚便會發出科幻般的燈光。據悉，這樣的創意是源自於相關人員在神社本殿發現的一張老照片，在這張昭和30年代（約二十世紀中期）的照片中，可以看到當時的中司孫太郎稻荷神社就曾以霓虹燈管來裝飾鳥居，照亮著夜晚的神社，相當浪漫，因此就有了現在LED燈的版本，希望能藉此吸引更多遊客前去參拜。

▼白天清幽的神社，一到夜晚瞬間變成有如科幻電影中的場景。（影片取自YouTube@FNNプライムオンライン，如遭刪除請見諒。）