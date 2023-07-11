單親媽遭詐28萬淪車手　領500萬緊張手抖露餡！警教她截圖減刑

▲單親媽遭詐騙卻淪為詐騙集團車手前往銀行領款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

基隆市1 名郭姓單親1寶媽因遭詐騙28萬元，為賺錢淪為詐騙車手，昨日提取帳戶內500萬元時，因神情緊張且手一直發抖，行員察覺有異通報警方，警方耐心詢問後突破郭女心防，坦承獲詐團5000元開戶費，並以2萬元為代價充當此次車手酬勞，雖然警方同情郭女遭遇，但仍予以移送法辦，但告知手機截圖作為遭騙證據以減輕刑責。

▲警方突破其心防，並教她截圖保存證據以減輕刑責。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局南崁所所長李嘉銘於10日11時許，接獲桃園市蘆竹區一家銀行櫃員報案，稱有一郭姓可疑女子欲提領金流異常帳戶，銀行櫃員稱該名郭姓女子於6月27日開立新戶，並於1週後就申請印鑑變更，復於7日來電詢問會有公司款項新台幣500萬元入帳，當時銀行就注意此帳戶不正常。

郭姓女子就於昨日11時到銀行以購買公司設備為由要提領該筆500萬元，郭女到場時神情緊張，手也一直抖，因而懷疑其是詐騙的人頭戶，銀行櫃員將此一情形告訴前來處理之李嘉銘所長。所長耐心多次詢問後突破郭嫌心防，並當場拆穿詐騙集團手法。

郭女表示她是單親媽媽，遭詐騙28萬，所長當場表示將協助受理郭女遭詐欺案，返所後郭女坦承開戶時詐騙集團就給新台幣5000元的「辛苦費」，並由詐騙集團教導其話術欺騙行員。另以2萬元為代價去提領新台幣500萬元。針對本案所長也協助郭女通報詐欺案，並告知她將與詐團通訊截圖保存證據，以減輕刑責，但郭女行為仍觸犯詐欺罪及洗錢防治法故仍列為嫌疑人，將其移送桃園地檢署偵辦。