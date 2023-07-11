竹縣關西爆化學廢水污染　他點名楊文科早知情：還要再睡嗎？

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹縣鳳山溪水遭到廢水汙染，行政院副院長鄭文燦日前視察時，也遇到鎮長、居民陳情，盼中央「救救關西鎮」。民進黨立委洪申翰10日痛批，早在今年3月，就有媒體報導艾斯巴達公司被查獲在工廠內違法貯存16公噸的化學廢液。新竹縣府早就知道卻縱容工廠偷排，「楊文科你還要再睡下去嗎？」

洪申翰表示，自己接獲陳情，新竹縣關西鎮居民上個月發現，空氣中和自來水散發臭味。更扯的是，連作為自來水及農業灌溉水源的鳳山溪，水面也漂浮著不明來源、有色的污染物質。自己立即和部會釐清後續處理、確認到底誰要負責，現在也移送檢調單位調查。

洪申翰指出，根據環保署提供的「新竹縣關西鎮鳳山溪環境污染事件檢測數據彙整表」顯示，採樣檢測結果是周遭的邊坡土壤、溪水都有驗出受到「苯乙烯」污染，但苯乙烯是屬於「有害事業廢棄物」，是怎麼出現的？再問一次「有害事業廢棄物」，為何會出現在保護區？

洪申翰強調，照理來說，鳳山溪流域作為新竹縣政府公告的「飲用水水源水質水量保護區」，範圍內應不能設定任何「污染性工廠」，周邊工廠更沒有經核准可以收受苯乙烯等有機廢溶劑。

洪申翰指出，在河岸邊「艾斯巴達有限公司」外的邊坡，有多桶不明來源的有機廢溶液，周邊的土壤也有檢驗出吸附苯乙烯等化學物質，「最誇張的是，楊文科縣長，早就知道這件事了！」

洪申翰質疑，早在今年3月，就有媒體報導艾斯巴達公司被查獲在工廠內違法貯存16公噸的化學廢液。到底在這幾個月間，多少有機廢溶液，這樣這樣被偷偷的倒進鳳山溪？

洪申翰指出，所有工廠和再利用機構收受「有害事業廢棄物」，依法都需要向「地方政府」申請，甚至每季需要備查資料。艾斯巴達有限公司沒有申請卻有收受，新竹縣府繼續睜一隻眼、閉一隻眼，罔顧居民用水安全！這三年內，新竹縣關西鎮已經發生至少 6 次土壤和水污染事件。

洪申翰質疑，關西鎮民怎麼相信，水龍頭打開的自來水，是安全的？「楊文科你還要再睡下去嗎？」洪表示，楊文科應回答清楚，這家工廠難道有什麼背景？讓新竹縣府可以放任早就發現工廠裡有非法的有害事業廢棄物，還縱容這家工廠偷排？楊文科，出來說清楚！