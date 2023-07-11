　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹縣關西爆化學廢水污染　他點名楊文科早知情：還要再睡嗎？

▲▼民進黨立院黨團召開「綠電服務社區 礦業環境永續」記者會 鄭運鵬 林淑芬 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣鳳山溪水遭到廢水汙染，行政院副院長鄭文燦日前視察時，也遇到鎮長、居民陳情，盼中央「救救關西鎮」。民進黨立委洪申翰10日痛批，早在今年3月，就有媒體報導艾斯巴達公司被查獲在工廠內違法貯存16公噸的化學廢液。新竹縣府早就知道卻縱容工廠偷排，「楊文科你還要再睡下去嗎？」

洪申翰表示，自己接獲陳情，新竹縣關西鎮居民上個月發現，空氣中和自來水散發臭味。更扯的是，連作為自來水及農業灌溉水源的鳳山溪，水面也漂浮著不明來源、有色的污染物質。自己立即和部會釐清後續處理、確認到底誰要負責，現在也移送檢調單位調查。

洪申翰指出，根據環保署提供的「新竹縣關西鎮鳳山溪環境污染事件檢測數據彙整表」顯示，採樣檢測結果是周遭的邊坡土壤、溪水都有驗出受到「苯乙烯」污染，但苯乙烯是屬於「有害事業廢棄物」，是怎麼出現的？再問一次「有害事業廢棄物」，為何會出現在保護區？

洪申翰強調，照理來說，鳳山溪流域作為新竹縣政府公告的「飲用水水源水質水量保護區」，範圍內應不能設定任何「污染性工廠」，周邊工廠更沒有經核准可以收受苯乙烯等有機廢溶劑。

洪申翰指出，在河岸邊「艾斯巴達有限公司」外的邊坡，有多桶不明來源的有機廢溶液，周邊的土壤也有檢驗出吸附苯乙烯等化學物質，「最誇張的是，楊文科縣長，早就知道這件事了！」

洪申翰質疑，早在今年3月，就有媒體報導艾斯巴達公司被查獲在工廠內違法貯存16公噸的化學廢液。到底在這幾個月間，多少有機廢溶液，這樣這樣被偷偷的倒進鳳山溪？

洪申翰指出，所有工廠和再利用機構收受「有害事業廢棄物」，依法都需要向「地方政府」申請，甚至每季需要備查資料。艾斯巴達有限公司沒有申請卻有收受，新竹縣府繼續睜一隻眼、閉一隻眼，罔顧居民用水安全！這三年內，新竹縣關西鎮已經發生至少 6 次土壤和水污染事件。

洪申翰質疑，關西鎮民怎麼相信，水龍頭打開的自來水，是安全的？「楊文科你還要再睡下去嗎？」洪表示，楊文科應回答清楚，這家工廠難道有什麼背景？讓新竹縣府可以放任早就發現工廠裡有非法的有害事業廢棄物，還縱容這家工廠偷排？楊文科，出來說清楚！

ET快訊
快訊／日圓強升！　創1個半月新高
快訊／5億高中生命案重啟調查！
快更新iOS！蘋果有漏洞被攻擊　急釋更新檔
黃子佼最新現況曝光！　認：會出面說明
快訊／台南「狀元」遭虐死！　警帶回5男1女
91歲陸阿嬤跌倒　檢查發現「懷孕了」！
白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT擴充辦公空間跟學生搶地？外交部：北市府評估無設校需求

竹縣關西爆化學廢水污染　他點名楊文科早知情：還要再睡嗎？

郭台銘要併購民眾黨　柯文哲：我怕到不敢接電話

向台灣施壓「開發生物戰劑」？AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

國民黨未提名區域「民眾黨優先補」　柯文哲：當作培養下一代議員

嗆蔡、賴！柯文哲：有本事別拜媽祖關公　都是大陸來的「中共同路人」

點名林信義！柯文哲想找企業界當行政院長　郭台銘因「年紀」不符合

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

AIT擴充辦公空間跟學生搶地？外交部：北市府評估無設校需求

竹縣關西爆化學廢水污染　他點名楊文科早知情：還要再睡嗎？

郭台銘要併購民眾黨　柯文哲：我怕到不敢接電話

向台灣施壓「開發生物戰劑」？AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

國民黨未提名區域「民眾黨優先補」　柯文哲：當作培養下一代議員

嗆蔡、賴！柯文哲：有本事別拜媽祖關公　都是大陸來的「中共同路人」

點名林信義！柯文哲想找企業界當行政院長　郭台銘因「年紀」不符合

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大聯盟明星賽陣容出爐！　大谷翔平扛第二棒指定打擊

不畏外資喊空　緯創量價齊揚再度攻上漲停創新天價

快訊／日圓強升！台銀匯價「0.2252」創一個半月新高　換10萬台幣少吃15碗拉麵

昆凌破尺度解放泳衣！「超兇上圍」9萬人看光 濕身辣照全PO網

幼兒園爆惡師「書本巴童頭還腳踢」　園方威脅：監視畫面勿PO網

日媒爆台積電日本二廠明年四月動工　目標2026年量產

南警偵破外籍移工販毒　查獲新興毒品「雅巴」

李玟今天頭七！大咖女歌手深夜淚：在那邊照顧好自己　各地粉絲慟追思

坐梯子焊接車庫！他「壓到電線漏電」慘遭活活電死　哥心碎了

礁溪寒沐酒店打造最美池畔派對！飲料小點吃到飽　再抽沖繩來回機票

法鬥犬散步自己跑回家　鄰居幫按電梯：主人掰

政治熱門新聞

郭台銘要併購民眾黨　柯P不敢接電話

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

柯：藍未提名區域　民眾黨優先補

點名林信義！柯想找企業界當行政院長

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲酸被太監解決借嘸北流！子弟兵認失言

新北「產業淨零」論壇開跑！　邀集北部8縣市探討永續發展挑戰

快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

柯文哲酸蔣萬安在國民黨內還是小弟

「辛苦買房無權談居住正義？」　陳佩琪列名下房產：絕無炒作買賣

賴清德全國姊妹後援會成立　基隆女兒許淑華曝「我推的孩子」是她

被張淑娟點名「欠我一個道歉」　名嘴致歉了

更多熱門

相關新聞

外役監議題盡快修法？蔡英文點頭示意　鄭文燦：9月進入立法

外役監議題盡快修法？蔡英文點頭示意　鄭文燦：9月進入立法

針對外役監的爭議，副總統賴清德9日表態，要求法務部等相關單位說明，該修法杜絕就要修法，讓重罪犯服完徒刑，不能走旁門左道。對此，總統蔡英文10日上午視察內政部警政署刑事警察局打詐工作執行情形時，媒體喊話追問「重刑犯服外役監是否修法進度要加快？」，她並未回應，僅點頭示意；而行政院副院長鄭文燦則表示，希望盡快完成修法，下個會期、9月份就會進入立法程序。

郭台銘、侯友宜將出席716凱道遊行　他嘆：「公平正義」前我好渺小

郭台銘、侯友宜將出席716凱道遊行　他嘆：「公平正義」前我好渺小

鄭文燦宣傳文化幣　與原子少年熱舞落拍

鄭文燦宣傳文化幣　與原子少年熱舞落拍

柯侯尬場零互動　「連手都沒握」

柯侯尬場零互動　「連手都沒握」

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　鄭文燦：有技術交流是好事

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　鄭文燦：有技術交流是好事

關鍵字：

楊文科化學廢水洪申翰新竹縣鄭文燦苯乙烯

讀者迴響

熱門新聞

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

城隍警示小心火和電　4生肖注意

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面