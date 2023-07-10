外役監議題盡快修法？蔡英文點頭示意　鄭文燦：9月進立法程序

▲總統蔡英文 。（資料照／記者蕭文康攝）



記者陶本和／台北報導

針對外役監的爭議，副總統賴清德9日表態，要求法務部等相關單位說明，該修法杜絕就要修法，讓重罪犯服完徒刑，不能走旁門左道。對此，總統蔡英文10日上午視察內政部警政署刑事警察局打詐工作執行情形時，媒體喊話追問「重刑犯服外役監是否修法進度要加快？」，她並未回應，僅點頭示意；而行政院副院長鄭文燦則表示，希望盡快完成修法，下個會期、9月份就會進入立法程序。

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發基層員警炸鍋，也使輿論關注《外役監條例》修法進度。對此，賴清德表示，「我希望法務部、矯正署應該對外清楚說明，該停止就要停止，該修法杜絕這個情形，就應該要修法」，重罪犯應該要實實在在的服完徒刑，不能夠走旁門左道。

對此，蔡英文上午赴刑事警察局偵防大樓，視察內政部警政署刑事警察局打詐工作執行情形後，離場時被一旁守候的媒體喊話追問「重罪犯服外役監是否修法進度要加快？」她當下沒有回應，僅點頭示意。

至於行政院副院長鄭文燦受訪時則表示，去年提出外役監條例，規定重刑犯不能轉外役監，這是非常有共識的。他強調，立院也開了公聽會，希望盡快完成修法，下個會期、9月份就會進入立法程序。