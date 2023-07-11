細聽學生「巧遇」賴清德談話　黃揚明：裡面有2個錯誤事實

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前於東海商圈時「巧遇」2名大學生上前感謝補助私立大學學費政策，卻引來各界質疑雙方碰面是刻意營造的畫面。資深媒體人黃揚明表示，一切是否為巧合可受公評，但學生當天的對話內容，其實有2個錯誤事實。

黃揚明指出，賴清德問同學，「你本來學費一年多少」，對方回答，「一年就是接近5萬塊，但是減下來剩下1萬多塊，其實蠻有感的」，但根據東海大學公布的「東海大學112學年度註冊費收費標準表」，該名同學就讀的東海大學政治系，大學部學費為每學期4萬0,125元，加上雜費8,092元，合計每學期學雜費要繳4萬8,217元，一年2學期應該是9萬6,434元。

至於第二個錯誤，黃揚明說，預計明年2月上路的私立大學生學費補助政策，一年補助一位私立大學生3.5萬元，一學期是補助1萬7,500元。以東海大學政治系每學期4.8萬餘元學雜費而言，減去1.75萬元，還剩下3萬元左右。因此並非「減下來剩下1萬多塊」。

對於被質疑「巧遇」造假，賴清德回應，「沒有，那個我完全不知道，因為我是受邀去參加那個活動，所以整個過程我並不清楚這個情況」。

而當事的東海大學學生會長澄清，當日早上僅是和同學約好去吃早餐，遇到人群才發現遇到賴清德，除了感謝私校補助外，也提出私校教育品質改善想法，駁斥網路傳言。