陳盛山從MICE角度看見韓國擘畫「會展觀光王國」　夢想的龐大藍圖

本報訊

由於涵蓋層面廣闊，使得會展產業（MICE）往往被視為貿易、交通、金融、旅遊等相關產業的綜合體火車頭，其中所產生的龐大商機更讓各國政府高度重視，透過各項政策、補助等利多吸引國際展覽團到訪，而韓國便是MICE推廣的佼佼者之一。

▲中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山。（圖／旅奇週刊）



設立專屬單位前進全球推廣韓國MICE優勢 10大亮點成功在全球脫穎而出 放眼疫後新市場積極擁抱永續發展打造不可取代性

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眾所周知，產業朗朗上口的MICE，是會議（Meetings）、獎勵旅遊（Incentives Travel）、大會（Conventions）和展覽／活動（Exhibitions／Events）的縮寫，由於MICE的經濟效益十分驚人，根據統計，2017年全球商務活動的經濟產值遠超過澳大利亞、墨西哥、沙烏地阿拉伯等經濟體，帶動了近2千萬人的工作機會，並創造1.5兆美元的產值。也因此，許多國家紛紛將這項綜合體視為驅動國家經濟發展的動力之一。

以韓國為例，隨著1988年漢城奧運、2002年世界盃，乃至於2005年釜山APEC會議、2010年G20高峰會與UNWTO大會等大型賽事、會展的舉辦後，使其逐漸成為旅遊、會展、體育、節慶的重要舉辦國，根據國際協會聯會（UIA）全球會議統計數據，韓國是全球最受青睞的商務活動國家之一，2021年舉辦了463場國際活動，排名全球第2。

中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山指出，韓國會展旅遊成功關鍵，在於組織架構建構的完整性，因此能與會展產業、觀光相互結合，加上韓國的獨特活動體驗加持，尤其是它完美地融合了豐富的歷史和現代魅力、眾多聯合國教科文組織世界遺產、購物體驗，以及全球對韓流高度濃厚的興趣，都使得全球遊客、商務客不斷向其靠攏，這便是韓國能在MICE產業中脫穎而出的最大主因。

此外，韓國政府也特別透過韓國觀光公社（KTO，Korea Tourism Organization）、韓國會展局（KMB，Korea MICE Bureau）等單位在全球的大力推廣，加上別出心裁的補助政策等，都進一步挖掘出更多潛藏客群。

▲韓國在MICE的硬體設備十分齊全，如首爾的Coex會展中心，過去曾年年舉辦將近200場展覽及 2,000次以上的會議活動。（圖／旅奇週刊）



政府高度重視 專設部門全球行銷

自千禧年以來，韓國便開始嶄露頭角，不僅創造享譽全球的K-POP文化，在會展領域也以鮮明的文化特色和卓越的大型展會承辦能力得到國際性的肯定，活動場地從傳統韓式風格到超現代化的設施一應俱全，成功在會展區塊勇奪全球第2的寶座。

剖析韓國能在短短時間便能在MICE領域寫下亮眼表現，脫離不開政府的高度支持，文化體育觀光部轄下韓國觀光公社（KTO）下設會展局（KMB，Korea MICE Bureau），該單位長達30年來致力將韓國打造成國際會議、企業會議和獎勵旅遊的首選目的地之一，更成功讓2010年G20峰會、安利獎勵旅遊、2016年扶輪國際大會等國際行會議都在韓國登場。為了滿足全球會展的需求，韓國會展局特別設有會展獎勵及管理、會展行銷、國際合作等團隊，以此搶攻全球會展市場。

值得一提的是，在全球擁有數十個據點的韓國觀光公社，亦是韓國推廣會展的強勁渠道之一，以台灣為例，韓國觀光公社台北支社便長年舉辦MICE相關活動，針對該年度各區域的獎勵制度與推薦景點進行分析，讓旅遊同業更清晰了解韓國會展旅遊的發展與優勢。

此外，韓國的獎勵支援制度十分完善，針對至少停留2晚、10人以上外國人的獎勵旅遊及企業會議等團體便有相應補助，從觀賞韓國公演、午晚餐補助經費、VIP紀念品、機場歡迎活動通通囊括，並且從50人、200～500人、500～1,000人、1,000～3,000人等不同團型提供不同級距的補助。

▲韓國特別針對不同量體的客群提供多元的支援制度，包括機場歡迎儀式等，提供參加會展旅遊的賓客獨特感受。（圖／旅奇週刊）



從10大優勢 看見韓國會展王國地位

許多企業在選擇獎勵旅遊的舉辦地點時，優先考量包括旅遊地的特殊體驗、安全性、活動創意、旅遊品質及飛行距離等，而韓國除了免簽證30天的優勢外，更擁有飛往全球的綿密航班與優秀硬體設施，加上特色文化的軟實力，以及散落於韓國各地的MICE城市加持，都成為國際客前往的主因。歸納韓國MICE的發展優勢，包括

1.頂級會議目的地：



2021年UIA的全球會議統計中韓國排名第2，是國際活動的首選目的地，主因在於成功舉辦眾多大型會議、企業會議、高層會議和獎勵旅遊等豐富經驗。

2.最具創新力國家：

根據彭博2021創新指數評比，韓國取得90.49的高分，無論在研發強度、製造業產值、生產力、高科技密度等，都名列前茅。

3.便捷抵達：

作為東北亞門戶之一，仁川國際機場擁有90家以上的航空公司進駐，提供了飛航全球186個城市。當旅客由仁川抵達後，亦可銜接9個國際機場、7個國內機場，或是透過KTX、城際巴士等交通前往韓國各地。

4.優異會展設施：



韓國擁有14個世界級會議中心和17個區域會議局，甚至有數十個如民俗村、寺廟等非典型特色會議中心，能夠滿足客群所需，還能享受韓國的超高速網絡，讓商務活動提升到新的水平。

5.安全、永續：



韓國在公共安全和治安方面廣獲國際認可，也有高標準的公共衛生和環境來提高生活質量，此外韓國亦積極追求永續發展，許多會展中心甚至獲得永續大獎認證。

6.散落全韓的MICE城市網：



韓國的會展優勢在於不僅僅集中於首都圈，而是韓國各地都擁有硬體設施完備的MICE城市，從最北的江原道、京畿道、仁川、首爾，到中部的大田／大邱廣域市，以及南部的釜山、濟州島等全面滿足。

7.傳統魅力與潮流文化兼具：



韓國擁有數千年的歷史，加上過去半個世紀來的高速發展，成為兼具傳統與現代的發展國家，從文化體驗、世紀遺產巡禮、購物等皆可滿足。

8.享譽全球的韓國料理：



韓國料理近幾年來深獲全球喜愛，更成為韓國的經典元素之一，許多饕客亦以此作為造訪的誘因前往。

9.可量身定制的支持計劃：



韓國會展局針對不同客群、人數提供多元的獎勵制度，以此吸引國際團到訪。

10.專業人士協助：



為了吸引更多MICE客群到訪，韓國政府特別設立韓國會展局，並提供眾多專業人員隨時協助、定制支持計劃。

放眼後疫情時代 永續成為目標

雖說疫情帶來巨大的衝擊，韓國依舊持續針對MICE服務進行升級，如韓國觀光公社台北支社便於2022年率先舉辦「MICE支援制度說明會」，並與台灣業者簽訂合作備忘錄，以佈局未來的MICE市場。

由於「永續發展」、ESG已是未來的共通語言，更對於注重國際趨勢的MICE產業有著巨大影響，尤其人權、區域發展、公平貿易等社會問題被納入綠色MICE後，永續發展已成為未來牽動MICE發展的關鍵。

積極在MICE領域耕耘的韓國，除了麾下的韓國觀光公社等公部門成功取得ISO20121永續性活動管理的國際認證外，更在年年舉辦的「KOREA MICE博覽會」中不斷加入永續與碳中和的元素，如2022年博覽會中便以ESG為主軸，並使用大量環保材料替代一次性用品，以達到ESG的目標。

於此同時，致力於2027年吸引3,000萬國際觀光客目標的韓國政府，也不斷擴大自身的服務優勢，包括訂定2023～2024年為「韓國訪問年VISIT KOREA YEAR」，並前進50多個城市舉辦大型宣傳活動強化韓國能見度。此外，韓國亦計畫在未來5年加速大型會議目的地的落成、於仁川國際機場建立專營私人飛機的航站樓抓住高端客群、設定5千億韓元的旅遊推廣基金等。

透過上述的種種策略，已經穩居全球第2大會議市場的韓國，仍舊不斷進行蛻變，除了強化自身競爭力，亦擁抱國際趨勢，成為迎接疫後觀光新時代來臨的最佳利基。

▲作為東北亞門戶之一，仁川國際機場擁有90家以上的航空公司進駐，提供了飛航全球186個城市。當旅客由仁川抵達後，亦可銜接9個國際機場、7個國內機場，或是透過KTX、城際巴士等交通前往韓國各地。（圖／旅奇週刊）

▲▼韓國擁有數千年的歷史，加上過去半個世紀來的高速發展，成為兼具傳統與現代的發展國家，從文化體驗、世紀遺產巡禮、購物等皆可滿足。（圖／旅奇週刊）

▲▼韓國政府特別在負責在全球行銷的韓國觀光公社之下，設立韓國會展局（KMB，KoreaMICEBureau），進一步強化會展觀光的推動力度。圖為韓國觀光公社組織架構圖。（圖／旅奇週刊）