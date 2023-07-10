放暑假回家…22歲男大生來不及閃！猛撞右轉車「噴飛30m」慘死

網紅Cheap昨（9）日在粉絲專頁發文，指出有網友在清明節掃墓時走在田間小路，被後方來車撞上，人不但受了傷、幾個月後還被桃園楊梅分局交通隊，依違反道交條例「無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通過」開罰500元，讓他傻眼痛批，而桃園市議員黃瓊慧看過當時的影像後，直指「這是有爭議的罰單」，已移請車輛事故鑑定會進行深入的判斷，並釐清這種不得已人車爭道的情況開罰定義為何。