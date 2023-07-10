陸講解員「雷射筆射展品」　被遊客勸告還堅持「沒事！」

▲講解員用激光筆照射展品惹議。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸一名遊客日前參觀四川博物院時，見到館內講解員使用雷射筆照射古代繪畫展品，經勸說後，講解員並未停止，引發網友熱議。事後，四川博物院於9日通過微博與該遊客致歉。

據該遊客描述，其在參觀時，遇到博物館講解員用雷射筆照射並講解中國美術館出借的一幅明代陳洪綬畫作，而展櫃的玻璃上貼著禁止使用閃光燈的提示。

當被問及能否使用雷射筆照射文物後，講解員先表示，「我們不會長時間照」、「沒事」、「之後我們會注意」，但轉身後，繼續對故宮藏花鳥冊使用雷射筆，講解作品局部。博物館保安則是表示講解員是「館裡的人，我為什麼要阻止。」

該遊客在微博表示，能夠理解有時候保護和普及是矛盾的，需要尋找平衡，但是這次的事退一萬步說也是無必要的破壞，沒有看到為了大眾科普的為難妥協，只看到了無知和懶。

國家博物館員副館長陳履生接受澎湃新聞採訪時說，「如果不能用閃光燈拍照的話，用雷射筆去點射顯然也是不適合的。毫無疑問，這種用雷射筆的導覽方式在一定程度上會影響其他遊客觀看。因為講解員解說時，還有其他遊客。使用雷射筆，會對其他遊客構成視覺干擾。博物館講解員還是更多依靠語言來講述，針對某格局也可以用手指引導視線。」

事後四川博物院也向該遊客致歉表示，「深感抱歉，將引以為戒，舉一反三，嚴格規範使用講解輔助設備，做好員工培訓和實操監督。」