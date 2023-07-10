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新北「產業淨零」論壇開跑！　邀集北部8縣市探討永續發展挑戰

▲▼新北市政府以提升認知、採取行動、共同創造、提高目標四大面向為主軸，由新北市副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府以提升認知、採取行動、共同創造、提高目標四大面向為主軸，由副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」。（圖／新北市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

新北市政府10日辦理「新北永續城市-產業淨零論壇」，邀集產官學研簽署「產業淨零宣示」，並結合北新北市、臺北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，共8縣市，共同探討淨零碳發展契機、技術及未來挑戰。

由新北市副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」，他表示，面對全球快速變動的淨零發展，市府需結合更多的產官學研團體共同倡議，藉由跨界合作，強化淨零認同與價值觀，提升宣示的影響力與可信度，加速城市的繁榮與發展，唯有如此才能真正凝聚共識，實現淨零永續的目標。

陳純敬強調，新北市始終走在淨零最前端，為因應全球節能減碳熱潮，新北市政府112年推出減碳四部曲，上半年領先全台首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，並辦理「新北市綠色能源媒合會」活動，7月更進一步舉辦「新北永續城市-產業淨零論壇」，喚起產業淨零碳意識，同時邀請北台灣7縣市代表參與論壇，期望未來能跨域合作，不論在政府服務或各產業間均能落實低碳轉型，進而強化企業國際競爭力。

此外，新北經發局補充，台灣為出口導向的國家，根據2022年第4季數據顯示對外依存度高達113.89%，其中出口產品以電子零組件為大宗。國際知名大廠如蘋果、微軟、耐吉(NIKE)及台積電等已紛紛加入RE100組織，並承諾至少2050年實現100%使用再生能源的目標；歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也要求進口商需完成採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟。在全球各國及國際大廠紛紛制定「碳」轉型目標下，企業若不從現在開始進行「碳」轉型，將被時代淘汰。

「全球淨零碳商機高達數兆元，若能搶得其中商機，未來發展將潛力無窮」，因此，經發局積極推動減碳四部曲，期盼在產業經濟、城市發展等面向，都能更貼近業界及民眾所需。

此論壇為減碳的第三部曲，攜手產業界宣示面對國內外碳稅、碳費的挑戰；第四部曲為「減碳技術媒合工作坊」，將於11月份接續上陣，藉由產業技術服務團諮詢、碳盤查認證的實務作法，加速企業執行自主宣告，為新北市產業永續發展邁出堅實的步伐。

此外，工務局同日於市府舉辦2023「新北淨零，市在BIM行」研討會，以領先全國的碳排量評估技術，期盼藉由新北市建置的建築資訊模型BIM（Building Information Modeling），連結內政部建築研究所的建築構建碳足跡資料庫，協助營建產業掌握建築物的碳蘊含量並進行實質減碳，展現新北市堅定推動城市淨零、低碳產業等永續發展之決心。

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