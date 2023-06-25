　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工人大熱天在屋頂裝太陽能板「中暑身亡」　老闆賠250萬再判刑

▲▼大樓屋頂架設太陽能板。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東姜姓工人在大熱天中午在屋頂裝設太陽能板，導致中暑熱衰竭身亡。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名姜姓工人受雇於8月大熱天中午，在屋頂上進行太陽能板裝設工程，導致他中暑、體溫遽升續發中樞衰竭，送醫不治死亡。承攬該工程的廖姓負責人也被起訴，屏東地院審理，認為廖疏於防範熱疾病，導致姜姓工人死亡，審酌他已用250萬元和被害人家屬和解，依犯過失致人於死罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

判決指出，廖姓負責人承攬屋頂太陽能板組裝工程，並擔任該工程現場監工領班。他雇用姜姓工人，讓姜於2020年8月7日在屏東加工出口區某公司屋頂上工，負責工程發送材料工作。

姜當天從早上8點做到10點，休息半小時後再上工，近中午時突然覺得身體不適，回到休息區休息，卻因中暑、體溫遽升，續發中樞衰竭，送醫不治身亡。廖姓負責人也被檢方依過失致死罪起訴。

檢方發現，廖男沒有依據當日高溫調整作業時間，也沒有依姜的體檢資料，安排適當工作和實施健康管理，更沒有留意姜在工作前後的健康狀況，和建立緊急醫療機制，導致姜於工作中中暑，最後身亡。

法官審理，認為廖有公共危險、違反公司法等前科紀錄，這次又疏於注意防範熱疾病，造成姜和其家屬無可回復的損害，審酌廖給付喪葬費15萬，並和姜姓家屬以250萬和解，犯後有勉力彌補，依犯過失致人於死罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。全案還可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
17歲少女機車雙載挨撞！腦出血搶命中　 肇事小貨車竟落跑
NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！　她爆氣：不需要把他當
太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議
16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了
印尼正式取消台灣免簽！　最新入境規定一次看
NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」招了！妻真實反應全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄臨海工業區「工人不慎觸電」！　無生命跡象搶救中

快訊／收假注意！　國5「火燒車」黑煙狂竄

17歲少女機車雙載挨撞！後座腦出血搶命中　 肇事小貨車竟落跑

快訊／台南驚現男浮屍！卡安南區鹽水溪淺灘　勇消打撈上岸

竹北氣爆！16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

高雄男酒駕怨警「心腸狠」　酒測值0.4還問：可以回家了沒？

赴竹北氣爆現場！挨轟隱瞞出國行程　楊文科：我做事坦蕩蕩

工人大熱天在屋頂裝太陽能板「中暑身亡」　老闆賠250萬再判刑

端午連假最後1天北上交通尖峰　恆春警預估「這時段」請避開

新竹瓦斯更換全縣18個軸流閥　氣爆受災戶1人1天1200住宿補助

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

快訊／高雄臨海工業區「工人不慎觸電」！　無生命跡象搶救中

快訊／收假注意！　國5「火燒車」黑煙狂竄

17歲少女機車雙載挨撞！後座腦出血搶命中　 肇事小貨車竟落跑

快訊／台南驚現男浮屍！卡安南區鹽水溪淺灘　勇消打撈上岸

竹北氣爆！16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

高雄男酒駕怨警「心腸狠」　酒測值0.4還問：可以回家了沒？

赴竹北氣爆現場！挨轟隱瞞出國行程　楊文科：我做事坦蕩蕩

工人大熱天在屋頂裝太陽能板「中暑身亡」　老闆賠250萬再判刑

端午連假最後1天北上交通尖峰　恆春警預估「這時段」請避開

新竹瓦斯更換全縣18個軸流閥　氣爆受災戶1人1天1200住宿補助

他外遇狠甩正宮！交往小三5年「想扶正」　報應來了秒崩潰

嘉義家扶包越南粽慶端午　市長黃敏惠與新住民同樂

房東空手交屋　不退2個月押金！她1招「全拿回」：無須買單

瓦格納「叛變24小時」　距莫斯科剩200km突撤軍！普丁對局勢失控

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

快訊／高雄臨海工業區「工人不慎觸電」！　無生命跡象搶救中

快訊／收假注意！　國5「火燒車」黑煙狂竄

「新北城市藝術節」大型作品！5島嶼接力生活、水泥動物園也現身

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

16歲少年遭氣爆炸傷全身血！鄰居嬤：救救他

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

竹北氣爆！嬤目睹重傷少年借浴室…喊：我好衰

即／台74線3車連撞釀火燒車　1男上15%2度燒傷

駕駛連人帶車墜停車塔B3　被壓2.5hrs

竹北下午再增6起通報　民眾恐慌

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

警下班用老婆名義檢舉違規　遭記過提告

獨／離竹北氣爆3km　他一開熱水就爆炸

竹北連環氣爆！　市長深夜最新回應

即／超商浩克摩鐵怒砸原因曝！妻曝：不捨她被霸凌

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

更多熱門

相關新聞

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業 投資7177萬持股10％

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業 投資7177萬持股10％

大陸白酒巨頭之一的「五糧液」集團跨界新能源，透過四川和光同程光伏（太陽能）科技有限公司工商變更資訊顯示，新增四川五糧液新能源投資有限責任公司、四川煊煬光伏科技有限責任公司等多個投資方，註冊資本由1億元增至約1.67億元，其中，五糧液新能源注資1666.67萬元人民幣（約7177萬元新台幣），持股10％。

多元計程車鬼切害死27歲重機女！駕駛判囚7月

多元計程車鬼切害死27歲重機女！駕駛判囚7月

即／陽明山4死老董甩鍋女兒　一審判決出爐

即／陽明山4死老董甩鍋女兒　一審判決出爐

批蔡政府拚光電「毀掉屏東」　廖婉汝秀圖：濱海公路沿路風光變色

批蔡政府拚光電「毀掉屏東」　廖婉汝秀圖：濱海公路沿路風光變色

行人穿越道撞死行人判1年2月

行人穿越道撞死行人判1年2月

關鍵字：

太陽能板過失致死工安

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面