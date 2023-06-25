工人大熱天在屋頂裝太陽能板「中暑身亡」　老闆賠250萬再判刑

▲屏東姜姓工人在大熱天中午在屋頂裝設太陽能板，導致中暑熱衰竭身亡。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名姜姓工人受雇於8月大熱天中午，在屋頂上進行太陽能板裝設工程，導致他中暑、體溫遽升續發中樞衰竭，送醫不治死亡。承攬該工程的廖姓負責人也被起訴，屏東地院審理，認為廖疏於防範熱疾病，導致姜姓工人死亡，審酌他已用250萬元和被害人家屬和解，依犯過失致人於死罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

判決指出，廖姓負責人承攬屋頂太陽能板組裝工程，並擔任該工程現場監工領班。他雇用姜姓工人，讓姜於2020年8月7日在屏東加工出口區某公司屋頂上工，負責工程發送材料工作。

姜當天從早上8點做到10點，休息半小時後再上工，近中午時突然覺得身體不適，回到休息區休息，卻因中暑、體溫遽升，續發中樞衰竭，送醫不治身亡。廖姓負責人也被檢方依過失致死罪起訴。

檢方發現，廖男沒有依據當日高溫調整作業時間，也沒有依姜的體檢資料，安排適當工作和實施健康管理，更沒有留意姜在工作前後的健康狀況，和建立緊急醫療機制，導致姜於工作中中暑，最後身亡。

法官審理，認為廖有公共危險、違反公司法等前科紀錄，這次又疏於注意防範熱疾病，造成姜和其家屬無可回復的損害，審酌廖給付喪葬費15萬，並和姜姓家屬以250萬和解，犯後有勉力彌補，依犯過失致人於死罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。全案還可上訴。