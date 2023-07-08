保時捷男酒駕上路！他開到睡著「沿路滑行」　警破窗熄火酒測值曝

記者邱中岳／台北報導

台北市大安分局安和路派出所警員6月底於基隆路二段巡邏時，發現1台保時捷休旅車在路中央滑行，但是車上駕駛竟然呼呼大睡，最後破窗將車輛熄火，才阻止車子繼續滑行，警方在車內還聞到濃厚酒味，立刻要求駕駛進行酒測。

警方調查，30歲的黃姓男子，在6月28日清晨6時許，開著保時捷休旅車行經北市基隆路2段上，因為酒駕上路，卻直接在行進中睡著，造成車輛不斷往前滑行，巡邏警員到場後立刻將車窗打破，並且將車輛熄火。

▲北市男喝醉開保時捷休旅車上路，停在路中間鬆油門滑行，人卻在車上呼呼大睡。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是在破窗進入熄火時，卻聞到車上有濃厚的酒精味，立刻要求黃姓男子下車受檢，並且進行酒測，酒測值也超標達0.62mg/L，訊後被警方依照公共危險罪嫌送辦。

警方指出，到場時在車窗外不斷輕敲車門及呼喊駕駛，均未獲其回應，過程中黃男疑似鬆開煞車踏板，導致車輛起步滑行數公尺，且因該車車門上鎖，警方研判有立即性危險，當機立斷執行破窗並將車輛熄火。

▲北市男酒駕還睡著，車輛沿路滑動直到警員破窗熄火。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃民事後被破窗以及警員喝斥聲音驚醒，對於為何停於該處及警方到場敲窗均表示無印象，警方見其臉色通紅且散發酒氣。

大安分局呼籲，貪杯上路害人又害己，民眾切勿心存僥倖執意酒後駕車，警方將持續針對轄內易發生酒駕違規時段及易肇事路段，編排警力提高執法密度及強度，以貫徹酒駕零容忍之決心，守護市民用路安全。