比讚合照「龍王鯛」還上傳買賣群！2男「釣到的」獲判無罪

▲二級保育類龍王鯛被非法獵殺，男子還合照上傳漁獲買賣群組，依違反野生動物保育法起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者蔡怡萍／台東報導

台東蘭嶼有民眾在2021年時捕撈了第二級保育魚類「龍王鯛」，還開心比讚合照上傳LINE群組炫耀，讓其他人看不下去報警舉發，檢警調查後也以違反野生動物保育法將涉案李、謝2人起訴，近日法院判決出爐，因捕獲的地點「龍王鯛」本就極少出現，2人又以「夜間垂釣」的方式，無法判定他們是故意捕撈，因此宣判2人無罪。

檢方調查，李、謝2名男子在2021年2月8日晚間，在台東縣蘭嶼鄉人面岩洞岸際礁岩地區海域，以不詳器具刺穿1尾長約110公分、重26公斤、俗稱「龍王鯛」的曲紋唇魚胸鰭基部，導致龍王鯛死亡，2人再以拖行方式將魚搬上車、運回謝母的民宿，同日晚間9時許，男子開心比讚與龍王鯛合照，上傳至有483人的營利性買賣漁獲LINE群組，其中有民眾轉發、向警方舉報，追查出李、謝2人違反野生動保法，並遭檢方起訴。

2名男子皆稱，當時是以釣竿放長線釣到這條大魚，收竿時覺得很重、於是2人合力搬抬，當下魚就已經死掉了，並非用器具故意刺穿魚、是釣到的，不知道是曲紋唇魚，也不知道是保育類。

檢方認為，扣案的釣竿已久未使用，且零件、桿身與握把都有損壞，要釣起如此大型的魚類可能會發生斷桿，不採信2人辯詞。

但法官根據檢測人說法認為，釣竿的狀態要釣起這尾龍王鯛並非不可能，從傷口也難判定李、謝2人以自製漁槍刺穿魚導致死亡，而龍王鯛為日行性物種、主要棲息在很陡的礁岩斜坡和潟湖的礁岩上，夜間以岸釣方式捕獲的可能性極低，龍王鯛的族群數量又稀少，無從認定被告2人主觀上對龍王鯛會出現在該捕獲地點有預知。

法官審後認為，李、謝放長線釣魚的行為，難以斷定有非法獵捕保育類野生動物的犯意，因此宣判2人無罪，全案可上訴。