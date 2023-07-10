惡劣！蛇行害騎士追撞慘摔　鬼切男釀禍後竟加速騎走

▲高雄一名機車騎士「路上蛇行」害後車追撞雷殘，釀禍後竟還加速肇逃。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區明誠二路忠貞街口8日發生一起車禍事故，當時一名機車騎士在路上蛇行鬼切，導致後方機車閃避不及發生追撞，沒想到男子釀禍後竟然還肇事逃逸。警方表示，後方機車騎士鄒男身體多處擦挫傷送醫，肇事機車正調閱監視器追查中。

根據網友曝光的行車紀錄器影像，8日晚間7點26分，一名未戴安全帽的機車騎士在明誠二路上蛇行，更突然從內側車道鬼切到外側車道，害得後方騎士50歲的鄒男閃避不及追撞後倒地，但鬼切男竟未停下，直接騎走。

▲鬼切男害後車騎士慘雷殘，釀禍後竟還加速肇逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局交通分隊獲報後，立即派員前往處理，鄒男因身體多處擦挫傷，送往醫院治療，經酒測無飲酒情事。現場除由交通分隊進行測繪、蒐證外，肇事逃逸的機車則由轄區新莊派出所調閱監視器追查中。

▲▼後車騎士鄒男因身體多處擦挫傷，送往醫院治療，現場由交通分隊進行測繪、蒐證。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，依刑法第185條之4規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。

另道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，未採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰。至於肇事機車騎士未戴安全帽部分，可處新台幣500元罰鍰。

警方呼籲，民眾只要發生交通事故一定要報警，並留在原地等待員警處理，以免觸犯肇事逃逸規定。