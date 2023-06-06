全家聯手借牌詐標工程...還向廠商索賄　苑裡前鎮長劉秋東收押

▲前苑裡鎮長劉秋東涉嫌貪瀆，苗檢聲請羈押禁見，苗栗地方法院6日下午裁定准押。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東任職鎮長期間，涉嫌與其家人共同借牌、詐術投標，或利用人頭公司投標苑裡鎮公所工程，或向廠商索賄，昨(5日)被苗栗調查站約談，移送苗栗地檢署複訊後，向法院聲請羈押，苗栗地方法院今(6日)下午裁定劉秋東羈押禁見！

苗栗地檢署表示，劉秋東涉嫌違反貪污治罪條例等案件，自昨(5)日凌晨起，承辦檢察官指揮苗栗縣調查站、臺北市調查處、臺中市調查處及中部機動工作站，持苗栗地方法院核發之搜索票，至苑裡鎮農會、劉秋東住處、相關借牌投標廠商等10處地點執行搜索，並傳喚劉秋東父子等共16人到案訊問。

經檢察官漏夜訊問後，於今(6日)凌晨2時許，以劉秋東涉嫌圖利、職務上行為要求賄賂等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；法院訊問後，於今(6日)下午裁定羈押禁見。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，本案專案小組蒐證超過1年，發現劉秋東任職苑裡鎮長（107年12月25日至111年12月25日）期間，與其家人疑有共同借牌、詐術投標、利用實質掌握之人頭公司投標苑裡鎮公所工程、向廠商索賄等嫌疑。

經昨(5日)凌晨發動搜索、傳喚、訊問行動。檢察官於今(6日)凌晨偵訊後，認劉秋東涉嫌以實質掌握之人頭廠商投標苑裡鎮公所相關工程，或向廠商索賄，或以詐術、借牌方式投標，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑五年以上之重罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，因此向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

劉秋東的兒子則以新台幣30萬元具保、限制出境、出海、限制住居。另苑裡鎮公所建設課鄭姓課員、涉案廠商等人則分別諭知以5萬至30萬元不等金額交保。