南投縣自行車百K挑戰系列活動7／29登場　邀網紅紀薇、鋼鐵妤代言

▲南投縣政府將舉辦自行車百K挑戰系列活動，並邀請自行車網紅「紀薇」、「鋼鐵妤」代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將於7月底、8月間至11月舉辦「自行車百K挑戰」系列活動，並邀請自行車網紅「紀薇」、「鋼鐵妤」等人代言，號召愛好自行車民眾享受低碳、永續的「御風趣」，並走進鄉鎮深度旅遊、吃喝玩樂去、體驗人文風情。

「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」系列活動記者會於5日舉辦，由副縣長王瑞德主持，南投市長張嘉哲、集集鎮長吳大村、中華民國自行車騎士協會等單位都出席；紀薇、鋼鐵妤、林岑伊Ellen、Doris尤薩、北極圈最速男侯宗宏、日本旅騎達人高世軒及南投大車隊也為這場活動代言。

中華民國自行車騎士協會理事長何麗卿表示，對自行車騎乘活動而言，「百K」的100公里是一種不可或缺的國際指標，被稱為世紀騎乘「Century Ride」，而自然環境豐富的南投結合世紀百K自行車運動，可打造永續旅遊形象；自行車網紅齊也為系列活動讚聲，認為到南投騎自行車是一種享受，除上武嶺可自我挑戰，能騎進日月潭、集集、竹山等鄉鎮悠遊，都有不同樂趣。

副縣長王瑞德表示，在南投騎自行車，可以很挑戰、可以很遊憩、也可以很親子，正符合全方位的自行車旅遊運動人口；他表示，低碳、永續是縣府政策，推廣自行車低碳旅遊，讓騎士們深入鄉鎮、社區也是深度旅遊的方式。

縣府提醒，系列活動首場「集集小鎮采風慢騎」於7月29日從集集小鎮出發，即日起可上網報名（http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=251）；鎮長吳大村歡迎各界騎乘走訪集集的廟宇、軍史公園、火車站等特色景點；第二場「南投竹山生態傳騎」8月19日在竹山舉辦，經由自行車探索竹山小鎮的秘密，有植物園、茶文化館、在地的文化園區以及廟宇文化。

第三場「南投文化美食尋騎」在8月26日，市長張嘉哲也歡迎騎士們到南投市內，找吃的、喝的、看的、玩的，欣賞優美的龍泉井壁畫、百年戲院，同時品嘗特色在地小吃；11月11日舉辦的「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」是活動壓軸，清晨將從中興新村的國史館台灣文獻館出發，經國姓到埔里，再從台14線、133線道、台21線再循台14線回到中興新村，當日還有前往草屯的「南投草屯人文巡騎」的小鎮探訪漫遊，兒童滑步車賽，體驗自行車運動魅力。