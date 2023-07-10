黃國昌談殺警案要賴清德716上凱道　法務部被轟傲慢凌晨3點回應

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

因夜店殺警案被判刑9年的易寶宏，2019年入獄後，近日卻被發現服外役監，引來批評。代表民進黨參選總統的副總統賴清德喊話法務部、該停止就要停止，該修法就要修法，但當下時帶立量前立委黃國昌詢問法務部時，法務部卻表示沒有回應，讓他砲轟傲慢，並要賴清德7月16日抽空到凱道來支持司法改革。

信義分局偵查隊刑警薛貞國九月間在轄區夜店外，遭富二代曾威豪及其女友劉芯彤教唆不良分子毆殺，其中一人便是深女星易淑寬獨子易寶宏，原本於2019年入獄服刑，如今卻遭指現在是服外役監。有基層員警6日在時代力量前立委黃國昌直播留言爆料此事，砲轟「我那學長白死了」。郭台銘8日則說，自己身為警眷，完全理解基層員警的憤怒，「當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒」。

賴清德9日下午表示，一年多前才有外役監的逃犯殺死警察，現在矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然會有質疑，沒有辦法接受，「我希望法務部、矯正署應該對外清楚說明，該停止就要停止，該修法杜絕這個情形，就應該要修法」，重罪犯應該要實實在在的服完徒刑，不能夠走旁門左道。

對此，法務部10日凌晨才再發新聞稿解釋修法的進度，首先，在2022年9月15日提出了「外役監條例」部分條文的修正草案，經行政院核准後，於同年9月22日函請立法院審議，希望能夠盡快改善外役監制度，讓遴選審查程序發揮篩選功能。

法務部說，根據修正草案第4條的規定，已明確排除了涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為。包括故意犯罪致人死亡、犯罪屬於十年以上的重罪、妨害公務造成重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

法務部強調，將全力配合立法院的修法進度，持續與各政黨溝通，呼籲請盡快完成修法程序，以回應民眾的期望。