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巴西公寓坍塌5死8失蹤！親友崩潰尋人　居民曝14年前就是危樓

記者葉睿涵／編譯

巴西東北部伯南布科州（Pernambuco）一座公寓大樓在當地7日倒塌，造成8人死亡，5人失蹤。當局表示，救援人員目前正在廢墟中積極搜尋倖存者，但大樓坍塌的原因至今未明。當地居民透露，這座大樓早在14年前就已被判定為危樓。

▲▼巴西有一座公寓大樓在當地7日清晨發生坍塌事故。（圖／路透）

▲巴西一座公寓大樓在當地7日發生坍塌事故，目前已知有8人死亡，下同。（圖／路透）

據路透社報導，官員指出，這起事件發生於當地7日的清晨6時35分。事發當時，不少居民仍在睡夢中，不料這座4層樓高的大樓卻突然坍塌，而當局也在接獲大樓坍塌的消息後，立刻派出8個救援部隊趕赴現場施救。

從路透社拍攝的無人機畫面可見，這座大樓如今已變成一堆瓦礫殘骸，而消防與救援人員組成的急救部隊也穿著雨衣在現場緊急救援。民防官員表示，截至當地7日晚間9時30分，當局已成功營救4人，並將他們送院救治。

▲▼巴西有一座公寓大樓在當地7日清晨發生坍塌事故。（圖／路透）

目前當局還不清楚這座大樓坍塌的原因，僅公佈已知有8人死亡、5人失蹤，遇難者中有2人分別是年僅8歲和5歲的兒童。搜救行動目前仍在持續中，現場還有不少親友正在焦急等待，有人更直接在廢墟前崩潰大哭。

外媒WION採訪當地居民得知，坍塌的公寓早在2009年就因被判定為危樓而被法院禁止使用，住在公寓內的居民也因此被遷移到其他地方，不過大樓卻在2012年被無家可歸的人士佔用，並被改造後使用至今。

▲▼巴西有一座公寓大樓在當地7日清晨發生坍塌事故。（圖／路透）

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