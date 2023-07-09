連7震！一周內還會有「規模四以上餘震」　氣象局曝1異常現象

▲11:31台灣東南部海域發生規模4.5地震。

記者李宜秦／台北報導

今日凌晨至上午連續發生七起地震，震央均位於台灣東南部海域，中央氣象局地震中心表示，該地區雖然過往也有發生規模四以上地震，但這次發生的次數較多，未來一周可能還會有規模四以上餘震。

地震中心表示，這七起地震都發生在蘭嶼附近，主要成因是歐亞大陸板塊向東隱沒到菲律賓海板塊下，而較淺的破碎帶引起地震活動，不排除後續在未來一周還會有規模四的餘震發生。

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地震中心表示，該地區以前也發生過規模四以上地震，只是這次的地震情形看起來似乎比較多次，氣象局將密切注意。

今凌晨3時47分先發生規模5.3地震，震央位於台東縣蘭嶼鄉，台東縣最大震度4級、屏東縣2級，花蓮縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、彰化縣1級。

3時49分發生兩起有感地震，震央都位於台灣東南部海域，規模分別為4.7和4.6，深度分別為17.1公里和18.8公里，台東縣最大震度為4級和3級；4時26分又發生規模4.3地震，震央仍是台灣東南部海域，深度15.7公里，台東縣最大震度3級。

5時22分則發生規模5.3地震，震央位於台灣東南部海域，深度24.9公里，台東縣最大震度4級，屏東縣2級，花蓮縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市1級。

上午11時31分台灣東南部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在台東縣政府南南東方110.3公里處，深度13.2公里，屬於極淺層地震。最大震度為4級，出現在台東縣蘭嶼。