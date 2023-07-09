明雨區擴大！　最新成颱機率曝

▲周一雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周一午後山區有短暫雷陣雨，範圍稍擴大；另根據最新歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，發展成輕颱的機率，一個為20%，另一個為0%。

中央氣象局指出，今天（9日）太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上發生機率，東南部仍有機會出現焚風；降雨不多，只有山區午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到， 最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一台灣在太平洋高壓邊緣，西南風漸轉偏南風，今日各地持續晴朗酷熱，大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，午後山區有局部短暫雷陣雨的機率；周一高溫微降1度仍偏熱，午後山區有短暫雷陣雨，範圍稍擴大。

吳德榮說，周二至周六偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高；周四至周六，東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，11日熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值達50%，之後進入巴士海峽後機率逐漸下降，台灣的機率則一直在20%以下，而此擾動發展成輕颱機率為0%。

吳德榮提到，17日侵襲機率圖則顯示，另一熱帶低壓進入巴士海峽後，機率亦提高至50%，僅有20%發展成輕颱機率；而各國（美、加⋯等）模式對第2個擾動的模擬，不但差異大且調整幅度亦很大，反映其不確定性，應密切觀察，莫急下定論。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬，11日熱帶低壓的侵襲機率圖（下圖左）顯示，呂宋島東方的最大值約50%；17日另一侵襲機率圖（下圖右）則顯示，熱帶低壓進入巴士海峽後提高至50%。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

