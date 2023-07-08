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蘋果可折疊筆電提前至2026年推出？　韓媒曝與供應商談判中

▲▼ ZenBook 17 Fold OLED。（圖／翻攝華碩官網）

▲華碩ZenBook 17 Fold OLED。（圖／翻攝華碩官網）

記者蕭文康／台北報導

韓媒BussinesKorea報導，蘋果（Apple）正與顯示器供應商就推出可折疊MacBook進行談判，預計這款產品將提振低迷的顯示器市場。不過，產品可能在2026年才會推出；而目前市場首家已推出可折疊OLED螢幕筆電的是台灣廠商華碩。

據報導，蘋果最早將於2026年推出可折疊筆記型電腦，目前與供應商就推出可折疊MacBook進行談判，並計劃在2025年公開之後並在2026年推出。

三星顯示器決定投資4.1萬億韓元（約31億美元），從2025年到2026年生產8.6代OLED面板、LG顯示器也在投資平板電腦等中型OLED面板。

由於在顯示器產業上有更大的尺寸必然更有利可圖，儘管實現高清晰度的難度更大，而筆記型電腦的可折疊顯示幕比智慧型手機的可折疊顯示幕更有利可圖。

但是，韓國的企業首次推出了OLED面板筆記型電腦，但還沒有推出可折疊OLED面板的筆記型電腦，目前可折疊筆記型電腦市場的領導者是華碩，2022年9月推出了全球首款17英寸可折疊OLED筆記型電腦ZenBook 17 Fold OLED，據報導，該產品是來自中國京東方的面板。
 

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