蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

▲Mac遭駭客集團盯上。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳珍儀／台北報導

Mac用戶被盯上！網路安全研究員MalwareHunterTeam發現了新駭客軟體加密器，LockBit駭客軟體集團首次創建了針對Mac的加密攻擊軟體，這款攻擊軟體很可能衝著M1晶片的MacBook而來。

過去LockBit集團的駭客軟體專門攻擊Windows、Linux和VMware ESXi等服務伺服器，有超過千家企業受害，贖金已累積突破1億美元。然而新的存檔 [VirusTotal]中包含以前未見的macOS、ARM、FreeBSD、MIPS和SPARC CPU加密器。

研究人員發現，其中一個被命名為「locker_Apple_M1_64」的加密器，針對運行在Apple Silicon上的新版Mac。他們也在VirusTotal上發現一個ZIP壓縮存檔，其中包含多數可用的LockBit加密器。網路安全研究員Florian Roth進一步發現，Apple M1加密器於去年12月就已上傳到 VirusTotal，這意味這些樣本已流傳一段時間。

外媒建議，用戶們應確保系統更新；避免隨意下載、打開未知的附加檔案，並確實設定安全性夠強的密碼以保護電腦安全。