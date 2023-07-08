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獸姨丈6度性侵12歲姪女　強塞致肛門擴張！竟辯：練舞、自慰造成

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲小方遭姨丈6度性侵。（示意圖／取自123RF）

記者崔子柔／綜合報導

台中12歲少女小方（化名）從幼稚園大班起就住在阿姨家，姨丈常以體罰方式對她進行管教，沒想到在她小學畢業要升國中的暑假，強迫她口交，事後更性侵陰道及肛門。法官認定姨丈10個月內性侵小方6次，依加重強制性交罪判刑8年6月。

根據判決書內容，小方第一次被性侵是暑假時被罰跪在客廳門口，姨丈要替她擦藥，叫她把全身衣物脫光，竟用手戳她陰部，後來要她跪坐含住其生殖器，「他有跟我說這樣的行為叫『做愛』」、「後來叫我把精液吐在廚房的水槽」。

小方指出，兩周後她在客廳睡覺時，姨丈突然脫掉她的內褲，再脫掉自己的內褲，將生殖器插入其陰道，她說很痛姨丈才停止，因為陰道流血，姨丈說是「處女膜破了才流血，要保密不要跟別人說」。

小方表示，姨丈某天又問她「要不要來一次」，她拒絕後，姨丈又說「一下下就好」，她因為很想睡只好答應，姨丈先是要她口交，後來用生殖器插入其肛門，小方痛到哭出來，姨丈才改要她口交、插入陰道。

小方指出，後續曾在陽台、廚房等處遭姨丈性侵，她都沒有反抗，但心裡很不願意，因為阿姨本來就很討厭她，她也不敢告訴阿姨，外婆又有重聽，所以如果想告訴外婆，音量一定會讓姨丈或阿姨聽見。最後小方告訴室友，室友建議她告知安置機構的老師，事情才會曝光。

姨丈辯稱，小方驗傷時已經離最後一次性侵間隔8個月，肛門擴展情形應該是小方學跳舞、便秘或自慰造成。

醫師則說，肛門擴展情形要視括約肌受傷狀況而定，如果沒有斷裂，1、2天就能恢復，如果斷裂，及變復原也會有擴展現象，在沒有斷裂的情況下，反覆肛交、便祕、灌腸擴展也會造成鬆弛，都可能無法痊癒。

法官認定姨丈性侵小方口部、陰部、肛門6次得逞，依加重強制性交罪判刑8年6月。民事部分則由台中地檢署提告，一審判決姨丈返還犯罪被害補償金40萬元。

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