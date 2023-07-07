99歲人瑞嬤走7km累倒民宅前　醒來疑惑問：誰把我載來這？

▲99歲嬤狂走7km累倒民宅前，醒來疑惑問：誰把我載來這？。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名99歲的陳姓阿嬤以撿拾回收物為樂，日前循例從左營住處外出，疑因走錯方向，來到7公里外的鼓山區鼓山二路巷弄中，累了就躺在民宅前空地睡覺。當地里長報警求助，沒想到阿嬤醒來後竟反問員警：「你把我載來這喔？」讓在場警消哭笑不得。

▲人瑞級99歲嬤平時以撿回收為樂，狂走7km累倒民宅前。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，人瑞級的陳姓阿嬤身體硬朗，幾乎每天出門撿回收當作運動健身，當天早上8點多，阿嬤一如往常地推著推車出門，孫媳婦發現阿嬤過了中午還沒回家吃午餐，急得外出四處找尋，遍尋不著後，只好向左營當地派出所報案。

沒想到阿嬤竟然跑到離家7公里遠的鼓山地區，累得倒地就睡。當地里長發現後，擔心阿嬤身體出狀況，趕緊通知報警並通知救護車到場。

▲99歲嬤被載回派出所後，由家人接回。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於陳姓阿嬤患有重聽，員警只好拉高嗓門詢問姓名、住處等資料，但阿嬤無法清楚說明，導致遲遲無法確認身分，過程中頻頻出現搞笑對話，阿嬤把「派出所」聽成「調查局」、問身體狀況卻回答：「我再1歲就100了！」，還把現場誤認成自己家，發現不是後，竟還反問是誰載她來的？讓一旁鄰居頻頻笑場。

員警後續透過當天的協尋通報資料查詢，發現阿嬤已被通報協尋，立即聯繫報案人前來接回家。警方呼籲，家中長者如有失智或記憶力退化情形，可向社會局申請愛心手鍊，或在他們隨身衣物繡上聯絡電話及姓名，以方便聯繫家屬到場協助。