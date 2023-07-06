　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

▲全新社群平台 Threads上線。（圖／Meta）

▲全新社群平台 Threads上線。（圖／Meta）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta今日宣布，由 Instagram 團隊打造全新社群平台 Threads正式上線，使用 Instagram 帳號即可直接註冊，每篇貼文最長上限為 500 字，貼文可加入圖片、最長 5 分鐘的影片，上線4小時已經累積500萬註冊。

Meta表示，為用戶提供一個不同以往的社群平台，讓大家在安全並具包容性的環境中開展有意義的互動及對話。Threads 未來也將支援開放的社群網絡傳輸協定，以去中心化為精神，讓社群互動跨越平台間的限制。

Meta 表示，希望社群互動的媒介轉向以文字為主，打造正向、富有創意的網路社群空間，讓大家自由表達自己的想法，創造有意義的互動。如同使用 Instagram 一樣，可以在 Threads 上追蹤擁有共同興趣的創作者及好友並與其互動，也可直接追蹤已在 Instagram 上追蹤的帳號。貼文以 500 字為上限，可分享連結、圖片，或 5 分鐘內的影音內容。

Threads 希望讓社群創造正向且有意義的互動，鼓勵大家自由掌握帳號的設定，包含限制特定對象無法提及與回覆自己的貼文，並透過加入關鍵字，過濾或隱藏版面上的留言，亦可透過點擊帳號右上角的三點功能選單來取消追蹤、封鎖、限制或檢舉他人，且在 Instagram 遭封鎖的帳號，系統將自動同步封鎖名單至 Threads 中。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

LINE電腦版更新！　陌生邀請一鍵封鎖、三大新功能亮相

和推特打對台！社交平台Threads上線　特點搶先看　

iPhone SE 4量產時間延遲　調查：延到2025年

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

LINE電腦版更新！　陌生邀請一鍵封鎖、三大新功能亮相

和推特打對台！社交平台Threads上線　特點搶先看　

iPhone SE 4量產時間延遲　調查：延到2025年

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

手機變掌機！Joy-Con控制器讓你玩手遊　儀式感滿滿根本Switch

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

俄羅斯女記者「採訪車臣」　慘遭斷指、潑漆、剃光頭

3C家電熱門新聞

LINE電腦版更新　三大新功能亮相

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

四種新色登場！iPhone 15全系列渲染圖曝光

手機降價榜出爐！安卓中階機霸榜　旗艦最高折1.8萬

夏天想出國玩！電信業者推「原號漫遊」　亞洲國家99元起

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

和推特打對台！社交平台Threads上線　特點搶先看　

iPhone告別128G！　15 Pro系列傳256G起跳

三星新一代摺疊機「實機照」曝光！　月底將發布

iPhone SE 4量產時間延遲　調查：延到2025年

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

微軟Windows 11釀更新災情　開機速度變超慢

全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

上半年手機熱銷排行出爐　三星擠下iPhone居第1

更多熱門

相關新聞

賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

臉書母公司Meta新推出的社群平台「Threads」6日正式上線，民進黨總統參選人賴清德也玩起這款號稱「文字版Instagram」的新社群平台，發文表示「大家午安！這是ㄌㄨㄚˋ測試」，快速的跟風速度讓網友在下方留言「也太快速」、「動做好快」、「這個速度有快喔」、「沒想到你這麼快就上Threads了！」

和推特打對台！社交平台Threads上線　特點搶先看　

和推特打對台！社交平台Threads上線　特點搶先看　

推特的競爭對手來了！Meta將於6日推出Threads

推特的競爭對手來了！Meta將於6日推出Threads

Instagram推出新款應用程式Threads　讓用戶跟摯友私下交流訊息

Instagram推出新款應用程式Threads　讓用戶跟摯友私下交流訊息

Instagram將推出「Threads」　可與摯友分享更多資訊

Instagram將推出「Threads」　可與摯友分享更多資訊

關鍵字：

Threads

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面