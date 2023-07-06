全新社交平台Threads上線　繁中版4小時達500萬下載量

▲全新社群平台 Threads上線。（圖／Meta）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta今日宣布，由 Instagram 團隊打造全新社群平台 Threads正式上線，使用 Instagram 帳號即可直接註冊，每篇貼文最長上限為 500 字，貼文可加入圖片、最長 5 分鐘的影片，上線4小時已經累積500萬註冊。

Meta表示，為用戶提供一個不同以往的社群平台，讓大家在安全並具包容性的環境中開展有意義的互動及對話。Threads 未來也將支援開放的社群網絡傳輸協定，以去中心化為精神，讓社群互動跨越平台間的限制。

Meta 表示，希望社群互動的媒介轉向以文字為主，打造正向、富有創意的網路社群空間，讓大家自由表達自己的想法，創造有意義的互動。如同使用 Instagram 一樣，可以在 Threads 上追蹤擁有共同興趣的創作者及好友並與其互動，也可直接追蹤已在 Instagram 上追蹤的帳號。貼文以 500 字為上限，可分享連結、圖片，或 5 分鐘內的影音內容。

Threads 希望讓社群創造正向且有意義的互動，鼓勵大家自由掌握帳號的設定，包含限制特定對象無法提及與回覆自己的貼文，並透過加入關鍵字，過濾或隱藏版面上的留言，亦可透過點擊帳號右上角的三點功能選單來取消追蹤、封鎖、限制或檢舉他人，且在 Instagram 遭封鎖的帳號，系統將自動同步封鎖名單至 Threads 中。