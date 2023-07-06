大選前「幡然悔悟」！時力評政府囤房稅2.0　盼：好好兌現遲來改革

▲行政院出手打囤房。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會今（6）日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，將「囤房稅」稅率上限由3.6%調高至4.8％，並將「縣市歸戶」改為「全國歸戶」。時代力量表示，這是總統蔡英文當初承諾的改革，政府七年來卻上演各種選後跳票，放任房價飆漲，希望這次遲來的改革是玩真的，別再「選前安撫民怨，選後回饋炒房財團。」

行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將採「全國歸戶」，非自用住宅的稅率也調整為2%到4.8%，預計明年上路、後年課徵。財政部賦稅署長宋秀玲說，此次修法受影響主要是非自住、空置未使用，出租未申報或申報未達租金標準3類，適用稅率是2%至4.8%，約36萬戶房屋稅負會增加。

時代力量發言人余佳蒨指出，提高房屋持有成本是蔡總統2016年的政見，然而過去七年來，每當時代力量和公民團體要求兌現改革承諾，卻總是遇到蔡政府搬出各種謬論來掩飾政見跳票，或者擠出一點點大打折扣的措施來搪塞。如今在大選前「幡然悔悟」，希望這次真的好好兌現遲來的改革。

余佳蒨表示，時代力量在國會連續兩屆都提出囤房稅法案，內政部不是謊稱「囤房問題不嚴重」、「房屋分配已朝正向發展」，就是踢皮球給財政部。而財政部面對改制為全國總歸戶，卻也總是以「計算困難」為由拒絕。這次既然行政院要推囤房稅2.0，就請先把過去的謊言清乾淨。

余佳蒨強調，囤房稅2.0遲到真的比不到好，但既然要改革，應該要正視房市這幾年更加失控的現實，把該補的功課都盡快補上。例如，囤房稅早在2014年就修法，各地方政府卻拖到去年才陸續開徵，更遲遲不願調高稅基以反映真實房價漲幅，讓房市又失控了八年。蔡政府應記取教訓，除了應改由中央開徵，更應朝「實質稅率」有效提高來修法，別讓房市繼續失控下一個八年。

余佳蒨表示，時代力量立院黨團早已提出囤房稅法案，下會期更會加碼提出空屋稅法案，雙管齊下加大力道讓閒置空屋釋出，以避免房屋繼續淪為囤積炒作，同時增加供給健全租屋市場。如今柯建銘總召無法再以「要等政院版」來搪塞，呼籲民進黨拿出決心，下會期就優先排審，一起拚選前三讀，不要重演2018年實價登錄2.0「選前安撫民怨，選後回饋炒房財團」的悲劇。