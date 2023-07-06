同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

▲馨馨被人救起。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一名8歲女童馨馨（化名）近日為救落水同學，不幸溺水身亡，家人在岸邊哭得撕心裂肺。女孩父親淚訴，女兒是為救其他小朋友才下水的，現已經確認死亡，「她會游泳但那個小朋友不會。」父親痛哭，孩子期終考試語文第一，數學第二，只向父親要了一杯奶茶作獎勵，但她永遠喝不到了。

據《極目新聞》報導，韓姓父親表示，他們一家人住在廣西南寧，有3個女兒。其中，2014年11月出生的馨馨是老二，與妹妹是雙胞胎，從小就聰明懂事。

7月1日傍晚，在外出差的韓父收到大女兒的電話，說妹妹馨馨出事昏迷了，他趕緊往回趕，並囑咐家人將女兒送醫。當晚8時許，韓父趕到醫院，得知女兒已經溺水身亡，出事地點是家社區內的人工湖。

「我當時完全不敢相信。因為馨馨學了5年的游泳，技術不錯，而且她平時很愛乾淨，不可能到水質不佳的人工湖裡游泳」，韓父說，後來警員調查走訪後告訴他，女兒是救人才發生意外的。

原來，7月1日傍晚6時許，馨馨和一名同齡的女同學在社區的人工湖邊玩，同學不小心跌進了湖中。馨馨迅速下水施救，同學獲救了，她自己卻沉入了水中。

「馨馨的鞋子一只在岸上，一只在水中」，韓父悲傷地說，當時事發突然，邊上沒有其他人也沒有工具，馨馨應該沒什麼準備就突然下水，「肺裡進了水，一口氣沒上來就沉下去了，後來被人撈上來時人已經不行了。」

如今，韓父家裡一片哀痛，他們夫妻倆、老人、孩子一想起馨馨就心碎不已，「小女兒和馨馨是雙胞胎，長得一模一樣，一看到她就會想到馨馨，我就會忍不住想哭。」

▲8歲女孩為救同學溺亡。（圖／翻攝自極目新聞）

韓父說，馨馨才剛上完國小二年級，本來下半年就應該升三年級了，她在學校是班長，一直品學兼優，上學期拿回了兩張獎狀。前幾天，馨馨還對爸爸說，「您這次出差回來要給我買奶茶。我這次期終考試，語文98分全班第一，數學98分全班第二，總分就算不是第一，保底也是前三名。」韓父高興地答應了，但他沒想到這份承諾永遠無法兌現。

韓父說，那個被救孩子的家長向馨馨表達了哀悼和感謝，社區裡的許多鄰居都認識馨馨，紛紛為她灑淚，並聯名支持為她申請見義勇為榮譽稱號。韓父說，「有這樣的女兒，我含著淚向所有人說，我驕傲。」

7月5日，事發社區一名商戶表示，馨馨的確是為了救另一名小姑娘才不幸遇難的，當時他們不少人聞訊來到人工湖邊，看到附近一個游泳館的教練下水把馨馨撈了上來，但當時孩子就已經不行了。

當地街道工作人員表示，女孩馨馨不幸遇難後，多個政府部門已到其家中進行慰問。目前，他們正在收集相關材料上報，馨馨的行為是否屬於見義勇為，將由上級相關部門確定。

馨馨生前所在學校工作人員回應稱，事情發生後，後續由公安機關統一發布相關信息，學校不方便介紹相關情況。轄區警方稱，馨馨的溺水身亡確與救人有關，此事以後續發布的通報為準。