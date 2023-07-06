名嘴遭起訴　管中閔斥：很多惡人不認錯「仍在政治圈呼風喚雨」

▲台大前校長管中閔。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

資深媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。台大前校長管中閔今（6日）晨表示，「嚴重損害別人名譽的惡人被起訴了」，但不滿還有很多惡人永遠不認錯，繼續在政治圈呼風喚雨。

管中閔在臉書發文表示，新聞說幾位惡意造謠、損害別人名譽的惡人被起訴了，雖然他們造成的傷害恐怕難以挽回，「但衷心期盼司法能發揮一些作用，不要讓這些惡人輕易逃脫」。

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管中閔指出，「但還有很多惡人傷害、霸凌別人，卻永遠不認錯，也沒有力量制裁他們」，他提到自己有很長一段時間拒絕接觸人群，對所有事都充滿猜疑，甚至有時只要看到某些人名或任何不實指控，「我全身就會立刻繃緊，出現難以言喻，極不舒服（類似寒毛直豎）的感覺」，而這種感覺竟然和近期網路上一些人描述自己被霸凌後身心受創的反應非常類似。

「其實這整起事件不就是一場黨國操縱的全面霸凌嗎？」管中閔表示，當時執政黨透過行政院、立法院、監察院和司法院轄下的政府機器，肆意刁難台大、攻擊遴選委員會和他，那些「急於向執政黨表態效忠的下流媒體和無品文人」，更是對他進行全面造謠擊抹黑，「這些攻擊常以『社會公審』的形式出現」，「這樣鋪天蓋地的霸凌，我至今想起仍不寒而慄」。

管中閔指出，即使後來證明那些都是不實指控，這群加害者卻從未對其造成的傷害道歉，他看到最近其他霸凌事件的加害者在被揭發後，幾乎都會認錯、道歉，甚至退出本業，讓他感嘆，「這些政治霸凌的加害者呢？他們從未認錯，也從不道歉；他們多數目前仍在政治圈呼風喚雨，也繼續霸凌其他人，有的甚至還在圖謀擁有更大權力的位置」。