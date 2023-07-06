泰國新總理即將出爐　國會13日投票

▲泰國前進黨的皮塔有望成為新總理。（圖／路透）

文／中央社曼谷5日綜合外電報導

泰國眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）今天表示，國會將於13日舉行投票，選出新總理。

綜合路透社與法新社報導，泰國國會議員昨天投票同意汪穆罕默德出任眾議院議長，這使他有權召集參眾兩院舉行聯席會議，就下任總理進行投票。

皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨（Move Forward）在5月14日選舉中拿下最多席次，但這不保證前進黨能組建政府，也不能保證皮塔能領導泰國。

前進黨和為泰黨（Pheu Thai）在5月選舉中擊敗保守派對手，在眾院500個席次中，分別拿下151席和141席。

前進黨已組建了一個8黨聯盟，其中包括在選舉中拿下第2多席次的為泰黨。儘管8黨聯盟共占312席，仍未達支持皮塔擔任總理所需的376票，因總理候選人必須有參眾兩院共750席過半席次，也就是376席的支持。

昨天獲選定為眾院議長的資深議員汪穆罕默德已訂於13日舉行聯席會議，選出新總理。

在記者詢及皮塔若未能獲得足夠支持票數時，汪穆罕默德說：「國會將進行投票，直到我們選出一位總理。」

汪穆罕默德告訴媒體：「票數若未達376票，我們會進一步表決。」 他不願明確表示，在尋找其他候選人之前，將給皮塔多少次機會。

若要當選總理，皮塔還需要來自敵對政黨或親軍方參院成員的64票，但5月選舉結束後，前進黨因推動修改嚴厲的「冒犯君主罪」，與參院發生衝突。

團結建國黨（United Thai Nation）今天表示，該黨正在考慮是否提名一位與皮塔競爭的候選人。