5億高中生啤酒罐驗出麻藥「利多卡因」！律師提再議　檢方回應了

▲賴生啤酒罐驗出有微量麻醉藥物「利多卡因」。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中5億賴姓高中生命案，賴家委任律師昨（4）向檢方聲請再議，提及賴生啤酒罐有麻醉藥物「利多卡因」成分，盼檢方對此深入調查，今（5）日台中地檢署回應，除賴生啤酒罐、夏姓配偶的啤酒罐，以及現場衛生紙、濕紙巾、便利貼等證物也都驗出該麻藥成分。雖檢方處分書內容敘明該麻藥「來源不明」，但據了解，利多卡因也可應用於延長性交時間的噴劑、塗抹藥物、保險套等，而夏姓配偶的胞兄與胞兄女友曾暫住案發大樓，加上相關證物也驗出2人DNA，辦案人員判斷這可能是賴生啤酒罐「受到汙染」的原因之一。

台中地檢署5日表示，現場共有3罐啤酒、1罐可樂，刑事局鑑定驗出，其中1罐啤酒的檢體與賴生DNA相符，另1罐啤酒、可樂則與夏姓配偶DNA相符，2罐啤酒都驗出微量至無法定量的利多卡因；此外，現場垃圾桶內扣得的物品，包括衛生紙、便利貼、濕紙巾等物，均檢測出微量的利多卡因，從衛生紙採得的檢體，與夏姓配偶及其胞兄、胞兄女友的DNA相符。

不過，在檢方不起訴書內容指出，現場利多卡因成分「來源不明」，賴家委任律師許哲維昨日前往台中地檢署遞狀聲請再議時提及，希望檢方能針對該麻藥做深入調查。

據了解，利多卡因是一種局部麻醉劑，應用於皮膚、牙醫的止癢藥膏，還能用在延長性交時間的噴劑、塗抹藥物、保險套等情趣用品。

對此，據悉，雖檢方敘明麻醉藥來源不明，但實際上辦案人員有3個主要的偵查方向。

其一，檢警查出夏姓配偶在案發前一周，曾看過牙醫，但牙醫所使用的劑量不可能在人體內殘存超過一周，因此初步排除；其二，因該藥物也常用於皮膚止癢藥膏，有可能是因其他人接觸過，再碰到啤酒罐。

第三，據查現場共有3罐啤酒，2罐放置於桌上，這2罐啤酒分別驗出夏姓配偶與賴生的DNA，在垃圾桶裡則發現另1罐啤酒，以及衛生紙、濕紙巾等證物，不過垃圾桶裡的相關證物都沒有賴生的DNA，而是驗到夏男的胞兄與胞兄女友的DNA。

據悉，夏男胞兄與胞兄女友已交往一段時間，曾到案發大樓暫住，由於利多卡因也用於延長性交時間的情趣用品，檢警不排除可能是2人期間有親密行為，過程使用到衛生紙或濕紙巾，才導致「汙染」到啤酒罐，使啤酒罐驗出微量的利多卡因。

辦案人員認為，儘管相關環境證物都採集到該麻醉藥物，但最重要的賴生遺體卻無驗出該麻醉藥物，加上衛生紙、濕紙巾、便利貼等有驗出利多卡因的證物，都沒有賴生的DNA，所以檢方判斷驗出賴生DNA的那瓶啤酒罐，遭到「污染」的依據的確是足夠的。

▼賴家委任律師許哲維聲請再議。（圖／記者許權毅攝）