藍常委串聯「換侯」　王金平不幫侯友宜整合郭台銘：因緣沒成熟

▲指南宮孚佑帝君成道1143周年紀念三獻大典7/5舉行，新北市長侯友宜前來上香祭拜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）晚將替國民黨總統參選人侯友宜成立「厚友誼立委挺侯後援會」。王今早受訪表示，只支持國民黨提名的人，當然全力支持侯。但王也坦言，有聽到中常委將串連換侯「但應該不至於」。至於會否幫侯說服整合鴻海創辦人郭台銘，王則語帶禪機說「因緣還沒有成熟」。

王金平今出席「指南宮孚佑帝君成道1143周年三獻大典」， 接受媒體聯訪被問到今晚成立的「厚友誼立委挺侯後援會」，王表示今晚會有150多位前後任立委出席，擔任過立委的縣市長幾乎都到齊了，包括盧秀燕、王惠美、張麗善、許淑華等等都會到。

至於外傳立委傅崐萁不會到，王金平表示，應該是有邀請才對，但也尊重他不能來。而針對傅崐萁與侯友宜之間整合不順，王說，還是要繼續努力吧，現在還不是圓滿的時候，各方都還有意見存在，所以應該會慢慢整合好。

針對外傳中常委將串連換侯，王金平坦言「稍微有聽到一點，但應該不至於。」王強調，自己當然要幫侯友宜，也曾說過只支持國民黨提名的人，既然侯是國民黨提名的人，當然全力支持侯。而當被問到是否會幫侯去說服整合郭台銘，王則語帶禪機說「因緣還沒有成熟」。