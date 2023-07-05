郭台銘要重回江湖　李艷秋分析5利弊：國家英雄人設恐瞬間崩塌

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林悅翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，不僅傳出「併購」民眾黨一說，還前往中南部與多位國民黨立委參選人會面，喊出「重回江湖」。對此，資深媒體人李艷秋今日透過臉書發文分析，郭台銘目前可走的5條路線，並狠酸「參選是他的權利，只是只不過到時他買疫苗塑造出的國家英雄人設將瞬間崩塌，這樣的智慧，怎麼能賺這麼多錢？好佩服！」

李艷秋5日表示，郭台銘在國民黨初選落敗後，發文表態「將信守承諾盡最大努力支持新北市長侯友宜勝選，下架無能政府」，然後就開始拜會、助選、上香，最近又招兵買馬，聲稱要重回江湖，還發布了兩岸、經濟、外交等治國大藍圖，維持能見度和聲量，檯面上的動作很大，檯面下也傳出要併購民眾黨。

「這是什麼意思呢？就是要選的意思！那先前承諾接受初選失敗支持侯友宜，又是什麼意思呢？就是隨便說說，沒什麼意思。」李艷秋開嗆，郭台銘是個精明的生意人，應該正在計算有哪些方式對他最有利，因此她分析郭台銘可走的5條路利弊：第一，當侯友宜或民眾黨主席柯文哲的副手，不過她認為，這連提都別提，郭台銘不會同意。

第二，李艷秋指出，與民眾黨合作「郭正柯副」，而這也就是郭所謂「併購」的意思，將民眾黨打包賣給郭台銘，賞「柯小弟」一碗飯吃，也照顧民眾黨的小雞們，但她也疑惑「柯文哲會同意嗎？」第三，找政黨推薦，政黨在上屆立委選舉中，得票要超過5%才有資格推薦總統候選人，目前過5%的政黨有國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量，但郭台銘跟時代力量友好嗎？還真看不出來。

第四，李艷秋說，若郭台銘選擇獨立參選，他必須面對3個質疑，首先是「誠信」，當初去國民黨參加初選做了承諾，輸了又不認帳了。再來是「投機」，郭看侯民調落後，就覺得有可趁之機；最後是「近29萬份公民連署」，雖然郭很快就能達標，但裡面有多少反串的水軍？郭台銘願意被綠營這樣耍著玩嗎？

第五，李艷秋透露，換掉侯友宜，由郭取而代之，集結國民黨內挺郭的中常委、民代，在中常會上發難，拉下侯友宜，請郭台銘回鍋，這是目前郭台銘最熱中運作的方式，但她也坦言「郭董，你想太多了，這件事不會發生。」

李艷秋強調，根據她觀察郭的行事脈絡來看，先參加國民黨初選，選輸了就去找柯文哲合作，合作不來就想辦法把侯友宜換掉，換不成就獨立參選，這將驗證郭其實不管怎樣都要選，而且絕對不當副手。但她也開酸，參選是他的權利，只不過到時買疫苗塑造出的國家英雄人設將瞬間崩塌，「這樣的智慧，怎麼能賺這麼多錢？好佩服！」