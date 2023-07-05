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國民黨前瑪家鄉長發聲明「批同志互扯後腿」　宣布加入民眾黨

▲前瑪家鄉長梁明輝宣佈加入民眾黨 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

▲前瑪家鄉長梁明輝宣佈加入民眾黨 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

擁有50年國民黨齡的屏東縣前瑪家鄉長梁明輝日前發表一篇「給台灣原住民鄉親的一封信」，指黨中央對原住民議題的冷漠、不重視及此次推出總統候選人的過程，黨員同志的不團結、互相扯後腿，讓他從對黨從「失望」逐漸走到「絕望」了，宣布加入民眾黨，並歡迎有志服務的族人加入行列，重新改變台灣，由於他曾兩屆鄉長，在原鄉有一定影響力，引來討論。

▲前瑪家鄉長梁明輝宣佈加入民眾黨 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

▲前瑪家鄉長梁明輝宣佈加入民眾黨 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

梁明輝說，「我是一位中國國民黨黨齡50年的資深黨員，原本我對於黨還有一份深厚的感情及未來的期盼。但是看到多年來黨中央對原住民議題的冷漠、不重視及此次推出總統候選人的過程，黨員同志的不團結、互相扯後腿，我對黨從『失望』逐漸走到『絕望』了。」

▲前瑪家鄉長梁明輝宣佈加入民眾黨 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

他表示， 「有人建議我可以轉到民進黨，但是我對於民進黨執政了將近16年的成效也是不滿意，當初蔡總統上任立刻代表政府向原住民道歉，看起來像是很有誠意要幫助原住民解決問題，可是如今她都即將卸任了，而原住民期盼已久的『原住民自治區法』、『土海法』及其他幾項重要法律都還沒有通過。另外還有人民很在乎的『土地轉型正義』、『失業率偏高』、『缺乏交通建設及農路維修經費』、『原住民教育體制的建立』等問題都依然沒有解決。

「民眾黨對我而言是一個全然陌生的政黨，但是在柯主席文哲二次專程拜訪及懇談未來理念之後我深受感動，我決定加入民眾黨為族人服務」。

他有幾個理念讓我認同－
1、 原住民要有未來還是要透過教育，協助原住民建立適當的教育體制及給予更多的教育資源，讓原住民學生發揮潛能、保存優良文化及快樂的學習。
2、 原住民是台灣的主人，原住民的轉型正義要落實，不要只是口說。
3、 反社會歧視，我們在台灣的每一個族群「都是一家人」，要相親相愛，從「共融」走向「共榮」。
4、 給原住民更多的就業機會及農特產行銷，改善人民的生活。

梁明輝文中指出，從台灣光復迄今，國民黨及民進黨輪流執政這麼多年，您是否滿意？現在是一個自由民主的時代，做的不好就換人，如果過去您覺得不滿意，歡迎加入民眾黨。民眾黨是一個新成立三年的政黨，有活力、有理想，很多地方都需要社會各界人士的指導及支持。原住民族區塊今年才剛要成立組織，在中央有「原住民委員會」，在地方(縣市、鄉區)也有地方黨部組織，歡迎有志服務的族人加入行列，重新改變台灣。

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