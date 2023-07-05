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訂金都付了！旅遊前夕「閨蜜突反悔不去」　巨雷理由惹怒整團人

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月和閨蜜們相約出遊，大家分工規劃行程、訂飯店，而她也預繳了訂金；怎料，在出發前夕，其中一位朋友竟反悔不去，理由讓全場超傻眼，她更氣得斷絕聯絡。

女網友在「匿名公社」發文怒道，上個月她與閨蜜們相約去旅行，每個人都要負責安排一件事，像是行程、住宿等，「我就是負責訂飯店的，找好時我都有問過她們意見，大家都說可以，我就訂下去了，費用大家平分，訂金我先付這樣。」

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沒想到，在出發前一天晚上，某位閨蜜突然反悔不去，在眾人的追問下，她才透露，不喜歡這個行程，也覺得飯店太貴了；這番話讓原PO難以接受，表示當初行程、飯店都是經過大家同意的，這時對方才尷尬坦言，「妳們傳的行程跟飯店我都沒看，直接就說好，直到剛剛看了，覺得不滿意而且太貴。」

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看對方一副理所當然的樣子，她氣得直球表示，「妳這樣會造成大家的困擾妳知道嗎？我們還要多付妳的費用。」而閨蜜聽完依舊態度強硬，回嗆道「反正我就不想去了。」

從那天開始，原PO就與對方斷絕來往，現在更越想越氣憤。對此，網友們紛紛回應，「不去沒關係，錢錢還是要補齊唷」、「旅行最怕這種的」、「這個我遇過，還是規劃行程的人，說不去的理由讓人傻眼到爆」、「透過旅行篩選朋友」、「不管什麼時代，都有這種人欸」、「這種不會再約第二次」、「所以長越大越喜歡自己旅遊」。

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