　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜最新民調淪老四　他點關鍵：這是金小刀要努力的地方

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

震傳媒公布最新民調，若選舉呈三腳督局面，民進黨參選人賴清德以29.9%支持度領先、民眾黨柯文哲29.8%、國民黨侯友宜則16.0%墊底。民進黨立委莊瑞雄5日指出，若委託的民調機構不同，就會有很大的數據差別，現在出現了若是四腳督的局勢，侯友宜民調更顯示已變「老四」，所以他認為，藍軍大亂鬥，侯的民調就是金小刀要努力的地方。

對於震傳媒民調，莊瑞雄表示，柯文哲從19.2％暴漲到29.8％，幅度不可謂不大，賴清德也有一定程度的下滑，侯友宜從24.4％到16%，也是暴跌，對於民進黨來說，任何民調都是重要參考數據，但從整個民調趨勢來看，是否是因為不同民調公司來做有不同的結果？

莊瑞雄指出，民進黨不會質疑相關數據，為什麼會出現這麼大的落差當然是警訊，但本來震傳媒是戴立安所做的民調，但這次7月做出來的是同一家機構嗎？長期來看民調趨勢，同一家數據會比較穩定、參考價值高，但若委託的民調公司不同，就會有很大的數據差別。

至於鋒燦所做的民調，三腳督部分，賴清德以26.6%支持度領先、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜則18.3%，莊瑞雄表示，以三腳督來看，民調最高者了不起26％，不會像震傳媒的數據變化幅度那麼大，要觀察民調，最重要的還是長期趨勢，若換一家民調公司，數據就會有落差。

若以鋒燦民調中心的四腳督民調來看，賴清德22.5％、柯文哲18.6%、郭台銘17.2%、侯友宜14.9%，莊瑞雄指出，藍軍陷入大亂鬥，若是四腳督，侯友宜的民調數據就是金小刀要努力的地方。但台灣政局變化很快，大家可能就會揪團，誰跟誰配、誰去購併誰，這都是後面選戰重要參考。

莊瑞雄表示，對於民進黨來說，就要拿出更好執政成績，沒辦法像其他參選人比較口號式的選法，必須提出很具體的作為讓民眾感受到，這是執政者跟在野黨不同的挑戰，從這幾份民調來看，除了在野黨誰配誰外，民進黨價值足夠明確也足堪檢驗，不管最後產生什麼樣的組合，還有待時間檢驗。

對於民調數據，劉世芳表示，戒慎恐懼，選情瞬息萬變，不會像馬英九講的前三名都是名列前茅，不論是哪個候選人，提出福國利民的政策才是選民能接受的，這是候選人需要注意的地方。

ET快訊
新店逆子斬母頭顱！　舅舅：當兵回來好像中邪
銅鑼燒慘遭退貨爆紅！　店家：今早生意特別好
周玉蔻遭起訴！　張淑娟「再點名3人道歉」
快訊／北市警局長震怒！　撂重話：一次得罪所有人
快訊／黑人、范范告大牙　求償1千萬分案了！
視線死角！女過馬路　遭大貨車正面輾死
洪曉蕾「扁桃腺發炎」插管住ICU！快又急症狀曝　醫：會無法呼
快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

賴清德投書外媒談「和平4支柱」　綠黨團：賴已經準備好了

快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

賴清德投書外媒談「和平4支柱」　綠黨團：賴已經準備好了

快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

馬英九才誇名列前茅！侯友宜民調淪老四　她酸：可能前3名都算吧

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

台南公幼暑假延長照顧服務再升級　黃偉哲與幼兒園幼童互動

美連設半導體禁令仍難擋中　研調：中國成熟製程擴張仍強勢

沖繩知事參拜北京「琉球國墓地」　盼與中國友好持續下去

他髖關節痛！檢查「全身血管阻塞」　連開6次刀

狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

西蒙斯恐被交易到拓荒者　格林稱他沒變「只是少了信心」

遭諷「金小刀生鏽了」　金溥聰：生鏽的刀帶破傷風的細菌死更快

目睹酒駕肇逃！足球選手錄完節目全力衝刺　淋雨跑1公里抓犯人

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

政治熱門新聞

快訊／國安局「中國武力犯台能力還不夠」　台海戰爭可能性不高

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」

王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅有意見：容我提醒這位長輩

郭台銘喊重回江湖　沈富雄嘆想不通：若真選賴清德躺著贏

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

侯友宜最新民調淪老四　他點關鍵：這是金小刀要努力的地方

郭台銘要重回江湖　李艷秋分析5利弊：國家英雄人設恐瞬間崩塌

更多熱門

相關新聞

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

藍中常委醞釀換侯？　媒體人預言「被這樣玩下去」結果

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，傳出中常委將在全代會前串連換侯。對此，媒體人韋安分析，幾個月來，有人就是不斷製造藍營內部的分化與對立，非要把侯的民調從藍營內部往下拉，「國民黨被這樣玩下去，下架民進黨提前變成做夢。」

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

賴清德投書外媒拋「和平4支柱」　綠委：延續蔡英文國安政策立場

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

快訊／吳崑玉稱「金與崔天凱常聯繫」　金溥聰：24小時內沒道歉就提吿

賴清德投書外媒談「和平4支柱」　綠黨團：賴已經準備好了

賴清德投書外媒談「和平4支柱」　綠黨團：賴已經準備好了

關鍵字：

侯友宜2024總統大選兵役核四國民黨民進黨郭台銘柯文哲賴清德莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面