侯友宜最新民調淪老四　他點關鍵：這是金小刀要努力的地方

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒公布最新民調，若選舉呈三腳督局面，民進黨參選人賴清德以29.9%支持度領先、民眾黨柯文哲29.8%、國民黨侯友宜則16.0%墊底。民進黨立委莊瑞雄5日指出，若委託的民調機構不同，就會有很大的數據差別，現在出現了若是四腳督的局勢，侯友宜民調更顯示已變「老四」，所以他認為，藍軍大亂鬥，侯的民調就是金小刀要努力的地方。

對於震傳媒民調，莊瑞雄表示，柯文哲從19.2％暴漲到29.8％，幅度不可謂不大，賴清德也有一定程度的下滑，侯友宜從24.4％到16%，也是暴跌，對於民進黨來說，任何民調都是重要參考數據，但從整個民調趨勢來看，是否是因為不同民調公司來做有不同的結果？

莊瑞雄指出，民進黨不會質疑相關數據，為什麼會出現這麼大的落差當然是警訊，但本來震傳媒是戴立安所做的民調，但這次7月做出來的是同一家機構嗎？長期來看民調趨勢，同一家數據會比較穩定、參考價值高，但若委託的民調公司不同，就會有很大的數據差別。

至於鋒燦所做的民調，三腳督部分，賴清德以26.6%支持度領先、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜則18.3%，莊瑞雄表示，以三腳督來看，民調最高者了不起26％，不會像震傳媒的數據變化幅度那麼大，要觀察民調，最重要的還是長期趨勢，若換一家民調公司，數據就會有落差。

若以鋒燦民調中心的四腳督民調來看，賴清德22.5％、柯文哲18.6%、郭台銘17.2%、侯友宜14.9%，莊瑞雄指出，藍軍陷入大亂鬥，若是四腳督，侯友宜的民調數據就是金小刀要努力的地方。但台灣政局變化很快，大家可能就會揪團，誰跟誰配、誰去購併誰，這都是後面選戰重要參考。

莊瑞雄表示，對於民進黨來說，就要拿出更好執政成績，沒辦法像其他參選人比較口號式的選法，必須提出很具體的作為讓民眾感受到，這是執政者跟在野黨不同的挑戰，從這幾份民調來看，除了在野黨誰配誰外，民進黨價值足夠明確也足堪檢驗，不管最後產生什麼樣的組合，還有待時間檢驗。

對於民調數據，劉世芳表示，戒慎恐懼，選情瞬息萬變，不會像馬英九講的前三名都是名列前茅，不論是哪個候選人，提出福國利民的政策才是選民能接受的，這是候選人需要注意的地方。