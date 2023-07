賴清德投書外媒談「和平4支柱」　綠黨團：賴已經準備好了

▲中華民國副總統賴清德。(圖/記者湯興漢攝)



記者杜冠霖/台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》,引發國內外關注。對此,民進黨團5日表示,從投書提出的4項目可以看出,賴清德作為總統候選人,他對國際關係、台海關係及國家安全德領導能力,已經準備好了。

民進黨團幹事長劉世芳表示,賴清德日前投書華爾街日報,華爾街日報舉世周知,尤其是在財經金融領域執牛耳,賴清德提出「和平四大支柱」,第一是必須建立台灣威懾力、第二是經濟安全是國家安全、基於跟全世界民主國家建立一個好的夥伴關係,還有穩定而有原則德兩岸關係與領導能力。

劉世芳指出,從四項目中可以看出,首先,賴清德作為總統候選人,他對國際關係、台海關係及國家安全德領導能力,他已經準備好了,所以才會有自信投書在舉世聞名的華爾街日報上。

對於投書內容,劉世芳直言,尤其賴清德特別提到要建立台灣威懾力,這並非傳統大家所想像對國家國防的防衛能力,賴清德提到「經濟安全就是國家安全」,過去一星期來,其他兩位候選人提到說要重返一中服貿等,就是把台灣經濟鎖進中國這樣的鎖國主義中。

劉世芳表示,民進黨要走向全世界、走向民主國家。因為民主國家跟台灣一樣,有透明法治制度、有自由經濟發展市場趨勢,如此才能建構國家本身的安全。

劉世芳直言,國家有安全才有做信面對境外勢力對我們的壓迫、侵害,同時也要穩定而有原則的建構兩岸關係領導能力。充分表現出作為總統候選人的領導能力。

民進黨立委許智傑表示,賴清德投書有四大重點,加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力,結合世界各國和敦促中共有不戰爭的共識,這是民進黨努力的目標,也是國人所期望的。這顯示賴副總統有認真對待國人的疑慮,並且付諸行動。