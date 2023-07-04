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總獎金310萬！「桃園科技表演藝術獎」7／18-10／30開放徵件

▲「桃園科技表演藝術獎」7/18-10/30開放徵件

▲市長張善政(左)表示，「桃園科技表演藝術獎」今年總獎金310萬。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第3屆桃園科技表演藝術獎」將於7月18日起至10月30日開放徵件，4日於桃園展演中心舉行徵件記者會。市長張善政表示，今年總獎金310萬元，桃園市廣藝基金會更增設「廣藝特別獎」30萬元，本競賽兼具比賽和輔導性質，除有豐厚的獎金，也提供參賽者陪伴輔導制度，得獎作品更有機會於「2024 TAxT 桃園科技藝術節」首演，籲年輕朋友踴躍報名。

▲「桃園科技表演藝術獎」7/18-10/30開放徵件

張善政談到，多年前他擔任科技部長時，便有了科技應與文化對話的想法，但後來因轉任行政院副院長，科技部與文化部合作的事便無疾而終，成為他心中小小的遺憾。而桃園是六都中最年輕的城市，從事表演藝術的年輕人創作力無限，對於數位科技並不陌生，且市府也積極推動智慧桃園，因此看到桃園持續舉辦「桃園科技表演藝術獎」感到非常高興，同時對於發掘優秀的科技表演藝術青年也寄予厚望。

▲「桃園科技表演藝術獎」7/18-10/30開放徵件

廣藝基金會執行長暨計畫主持人楊忠衡表示，「桃園科技表演藝術獎」是推廣藝術最好的途徑，第2屆以「超藝力」為主題，相信科技可以帶給藝術更超凡的力量；今年主題「超衍化」則期待日漸成熟的AI、5G等技術，帶領藝術轉型、升級，展現更多采多姿的境界。今年桃園市廣藝基金會也特別在「競技組」加碼30萬元「廣藝特別獎」，希望藉此吸引有獨特想法和創意發想的藝術家參賽，歡迎高手、新秀都踴躍報名參賽。

文化局主任秘書張至敏表示，「桃園科技表演藝術獎」徵件類型鎖定新媒體藝術結合表演藝術（音樂、戲劇、舞蹈等）的跨域作品，競賽分為「競技組」與「新秀組」，其中「競技組」鎖定具豐富經驗的藝術家或團體，提升作品完成度、融入最新科技發揮無限可能，並致力推展至國際市場；「新秀組」則鼓勵全國新媒體、表演藝術相關高中職、大專院校學生或應屆畢業生參與，給予新秀人才發揮的舞台。

張主秘說明，112年度辦理初審，初審入圍即可獲得入圍獎金5萬元及創作補助費（競技組每組最高14萬元、新秀組每組最高7萬元），將從競技組選出4組團隊、新秀組選出2組團隊進入複審，經過一連串輔導機制後，於明（113）年度辦理複審試演，每組團隊準備 10至15分鐘精華片段演出，由評審團選出競技組首獎1名（100萬元獎金）、競技組貳獎1名（50萬元獎金）及新秀組首獎1名（30萬元獎金），另針對具發展前瞻性的得獎作品擇一提供獎金30萬元「廣藝特別獎」，而得獎團隊作品將於「2024 TAxT 桃園科技藝術節」進行首演，開放一般大眾索票觀賞。更多活動及報名資訊，請上「第3屆桃園科技表演藝術獎」官網（網址：https://www.ttpaa.com.tw/home.jsp）查詢。

包括市議員陳美梅、市府青年局副局長涂淳惠、文化局主任秘書張至敏、桃園區長陳玉明、中華電信桃園營運處總經理蘇振乾、祥儀企業董事長蔡逢春、祥儀慈善文教基金會執行長王瑋璇、廣藝基金會執行長暨計畫主持人楊忠衡、評審代表黃文浩等均一同出席記者會。

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桃園科技表演藝術獎開放徵件

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