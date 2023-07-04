中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

▲中部一名建材千金酒醉醒來，發現床旁躺著一名陌生男子，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人呂文婉上節目透露過去一起社會新聞，中部一名建商、建材千金愛上工地內的搬運工，不顧父母反對下嫁，最後卻人財兩失，慘遭殺害。

呂文婉在《命運好好玩》上表示，這名千金被家人保護很好，對於感情相當懵懂，因此某次到家中的工廠巡視時，意外看到一名搬運工，瞬間天雷勾動地火，被對方帥氣的外貌、肌肉等吸引。

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事後，千金以安全為由，要求父母將搬運工轉為她的專車司機，兩人也在每天相處下萌生愛意。然而千金的家人知情後，全都反對這段關係，認為千金是獨生女，兩人除了沒有門當戶對之外，男工人也可能是為錢才接近，但千金不顧反對，仍與工人結婚。

▲千金最後被工人丈夫殺害，圖非當事人。（示意圖／pixabay）



千金與工人婚後仍被親戚閒言閒語，且同居生活難免有磨擦、吵架，因此千金也逐漸相信家人「門當戶對」的說法，讓男工人非常痛苦；直到某日，千金被男工人約到夜店喝酒，醒來卻發現身旁躺了一個陌生男人。

陌生男直言，千金昨晚在夜店主動貼上、求歡，且他知道千金已婚的身分，因此拿此勒索金錢、陪睡長達1年多。直到某日，千金整理衣櫃時，意外發現之前拿來支付封口費的金飾等物品竟在老公的口袋之中，這才理解被兩人聯手設局，並找上老公對質。

呂文婉，工人要求陌生男再次約千金到汽車旅館碰面，他也趁機躲在汽車的後車廂內，並在汽車旅館的浴室內將千金殺害，要求陌生男說謊，但最後工人不斷夢到千金到夢中說「還我命來」，他才崩潰自首，讓全案細節曝光。