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高雄驚現天坑吞15噸水車　緊急開挖找到「路面下陷」原因了！

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚見天坑！今（4）日11點多，一輛15噸的水車到鳳山區新民街1處加水站補水，沒想到道路突然下陷，導致水車輪胎陷入洞裡動彈不得。高市府水利局、養工處緊急派員至現場確認，開挖發現是自來水管線破裂才導致路面下陷，現場已暫時圍設安全設施。

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲鳳山一處道路突下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

高雄市議員李雅靜服務處指出，今天11點多接獲新強里里長通報，有一名司機開著15噸水車到鳳山區新民街的加水站，突然道路下陷，導致車輛輪胎卡在洞裡。

警方新甲派出所員警獲報後，立即封鎖塌陷路段，並派員管制及疏導周邊交通。後續了解，33歲載水車陳姓司機加水加到一半，右後輪突陷入路面，養工處人員叫拖車到場將水車脫困，所幸無人受傷。

市府水利局、養工處緊急調派人員至現場確認處理，車輛部分已排除並駛離，另由養工處調派挖土機開挖，發現自來水管線破損，不斷冒水造成路面下陷，已通知自來水公司等相關管線單位派員趕赴現場確認，現場已暫時圍設安全設施。

▲▼鳳山路面下陷原因為台電及自來水公司管線漏水導致掏空路基。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鳳山路面下陷原因為台電及自來水公司管線漏水導致掏空路基。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局道工處表示，下陷原因為台電及自來水公司管線漏水導致掏空路基，現已由該公司接手調派機具人力，將儘速搶修，預計今日搶修完成，以維用路人安全。

▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

▲▼高雄驚現「天坑」！鳳山突道路下陷，15噸水車卡死動彈不得。（圖／高雄市議員李雅靜服務處提供）

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