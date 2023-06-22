怨「竹北天坑」半夜快12點還在灌漿　網曝關鍵：真不能停

▲有民眾抱怨竹北天坑「豐采520」工地深夜還在灌漿，噪音擾民，縣府工務處也做出回應。（圖／翻攝臉書社團竹北大小事）



記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑「豐采520」工地遭附近居民投訴，於端午連假前深夜動工，晚間11點50分進行灌漿作業，現場巨大轟隆轟隆巨聲不斷，氣得住戶上網投訴，痛罵「建商真的太欺負人！」

住戶在臉書貼文抱怨，「豐邑520建商真的太欺負人了，6/21晚上11點50分了，還在施工灌漿，巨大的施工躁音不斷，這是完全不讓附近住戶睡覺休息嗎？縣政府拜託你不要在睡了，楊縣長你再不管，明年國民黨就不用出來選了」。

新竹縣工務處表示，昨日深夜豐采520工地在進行搶險計畫中地下室大底灌漿，因有時效及延續性，所以必須一直施工到深夜。這部分昨天也已有社區反應，府方也立即通知改善，後續會嚴格要求作好敦親睦鄰工作，避免擾鄰，否則依規處罰。

對於深夜灌漿，也有不少網友表示「灌漿工程好像是不能暫停分開做的，我家對面蓋縣立圖書館，也是偶而會灌漿到12點多」、「灌漿本身就是不能停下來，就算開滿罰單主任也是會硬著頭皮灌完。這也是沒辦法的事」、「灌漿一次要灌滿不能停 如果能隨時停你家房早塌了這樣XD...」、「這要說公道話，大樓灌漿真的不能停，停了再灌對大樓結構不好。」