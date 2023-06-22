　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怨「竹北天坑」半夜快12點還在灌漿　網曝關鍵：真不能停

▲▼怨「竹北天坑」深夜11點50分還在灌漿　網曝關鍵：真不能停。（圖／翻攝臉書社團竹北大小事）

▲有民眾抱怨竹北天坑「豐采520」工地深夜還在灌漿，噪音擾民，縣府工務處也做出回應。（圖／翻攝臉書社團竹北大小事）

記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑「豐采520」工地遭附近居民投訴，於端午連假前深夜動工，晚間11點50分進行灌漿作業，現場巨大轟隆轟隆巨聲不斷，氣得住戶上網投訴，痛罵「建商真的太欺負人！」

住戶在臉書貼文抱怨，「豐邑520建商真的太欺負人了，6/21晚上11點50分了，還在施工灌漿，巨大的施工躁音不斷，這是完全不讓附近住戶睡覺休息嗎？縣政府拜託你不要在睡了，楊縣長你再不管，明年國民黨就不用出來選了」。

新竹縣工務處表示，昨日深夜豐采520工地在進行搶險計畫中地下室大底灌漿，因有時效及延續性，所以必須一直施工到深夜。這部分昨天也已有社區反應，府方也立即通知改善，後續會嚴格要求作好敦親睦鄰工作，避免擾鄰，否則依規處罰。

對於深夜灌漿，也有不少網友表示「灌漿工程好像是不能暫停分開做的，我家對面蓋縣立圖書館，也是偶而會灌漿到12點多」、「灌漿本身就是不能停下來，就算開滿罰單主任也是會硬著頭皮灌完。這也是沒辦法的事」、「灌漿一次要灌滿不能停 如果能隨時停你家房早塌了這樣XD...」、「這要說公道話，大樓灌漿真的不能停，停了再灌對大樓結構不好。」

►新竹棒球場管理費149萬變1490萬　市府澄清大烏龍：人員口誤

►手機從門縫探出！陽交大偷拍狼身分曝　「隨機尾隨進女廁」

►短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

►獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
鐵達尼觀光潛艇「下沉前」最後畫面曝光！　駕駛員揮手微笑
阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆欠錢不還「偷渡」被抓包
獨／女學生控「公開裸照、強迫口愛」！　老師反擊了
快訊／《人選之人》女星不忍了！　公開霸凌者
炎亞綸硬闖道歉！他看不下去「非常廉價」　萬人噴：真的自私
被民眾黨要求道歉！李四川：若非大巨蛋　我何必受鳥氣
名嘴強吻摸胸　事後邀「去山上別墅」！受害人曬截圖：道歉輕浮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怨「竹北天坑」半夜快12點還在灌漿　網曝關鍵：真不能停

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢不還「偷渡」被抓包

軍人夜店裝闊發紅包！拐18歲辣妹上車「強扯裙亂摸」　下場完蛋

只為數千元！街頭互毆畫面曝　他西瓜刀砍人...反被勒脖：不能呼吸

端午凌晨汐止廠辦火警　刺鼻塑膠味狂飄...消防局18車47人急救火

越籍非法移工見警狂奔5km　警喊：別跑了...主動到案只罰2千

站著讓車過還出事！　禮貌短裙妹斑馬線上被攔腰撞...滾地慘翻2圈

頭前溪竹北段驚現牛奶河！　抓包建築工地「2支大管正在排」

網路販毒日薪4千賓士代步　弘仁會分會長操盤千萬毒品...12人落網

騎士誤催油門暴衝！撞翻夜市攤販油鍋　滾燙熱油噴濺…2人燙傷送醫

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

怨「竹北天坑」半夜快12點還在灌漿　網曝關鍵：真不能停

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢不還「偷渡」被抓包

軍人夜店裝闊發紅包！拐18歲辣妹上車「強扯裙亂摸」　下場完蛋

只為數千元！街頭互毆畫面曝　他西瓜刀砍人...反被勒脖：不能呼吸

端午凌晨汐止廠辦火警　刺鼻塑膠味狂飄...消防局18車47人急救火

越籍非法移工見警狂奔5km　警喊：別跑了...主動到案只罰2千

站著讓車過還出事！　禮貌短裙妹斑馬線上被攔腰撞...滾地慘翻2圈

頭前溪竹北段驚現牛奶河！　抓包建築工地「2支大管正在排」

網路販毒日薪4千賓士代步　弘仁會分會長操盤千萬毒品...12人落網

騎士誤催油門暴衝！撞翻夜市攤販油鍋　滾燙熱油噴濺…2人燙傷送醫

近期「打柯文哲」還有合作機會？　侯友宜：我只不過實話實說

禿子漢子有望同台！首場「挺侯友宜大會」7／2登場　將邀韓國瑜參加

柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

李強訪問法國　預計將見馬克宏

美巡防艦「史卓頓號」穿越台灣海峽　美軍第七艦隊證實

李泳知私訊被灌爆！　「感到害怕」急PO文：Mark上《雖沒菜》非事實

澎湖高評價餐廳在地人也激推　現撈生魚片、創意料理讓你欲罷不能

端午擠出遊車潮！局部國道中午還在塞　交長：交通量比去年多13%

怨「竹北天坑」半夜快12點還在灌漿　網曝關鍵：真不能停

蘋果釋出iOS 16.5.1更新！解決1項Bug、2項安全修復

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

遭女歌手控性騷　張三：有性騷的人被車撞死

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

獨／五億高中生配偶殺人罪不起訴　靈通者曝祂哭了

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

即／三重男下面痛求救　醫生「尿道拉出吸管」

即／炎亞綸完蛋了！　士檢火速分案

油罐車「活吞」鐵馬！三重女卡車底哀號：我全都忘了

海削201億落跑出境！黃文烈狼狽抵台畫面曝

即／宜蘭某補習班亂餵利他能！受害學童增至5人

快訊／1男倒鐵軌上　台鐵1253次區間車停開

即／NONO遭控性侵　北檢發聲

更多熱門

相關新聞

快訊／台南安平驚現天坑！大車陷入傾斜45度卡死

快訊／台南安平驚現天坑！大車陷入傾斜45度卡死

台南市安平區今(20日)出現天坑，柏油路面下陷，導致一輛大車後輪陷入，當場傾斜45度卡死、動彈不得。誇張畫面曝光後，目前台南市議員林依婷已經通報工務局前往現場勘查，詳細原因還有待進一步釐清。

竹北天坑挖呀挖　人行道下見坑外坑

竹北天坑挖呀挖　人行道下見坑外坑

工地塌陷天坑吞水泥車　中市府勒令停工開罰

工地塌陷天坑吞水泥車　中市府勒令停工開罰

真的沒偷開工　竹縣府稽查豐邑3建案

真的沒偷開工　竹縣府稽查豐邑3建案

鞠躬道歉了　竹北天坑要鑑定2個月遭噓

鞠躬道歉了　竹北天坑要鑑定2個月遭噓

關鍵字：

天坑豐邑豐采520

讀者迴響

熱門新聞

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

蕭煌奇衰被爆「假盲人」　罕見脫墨鏡自拍

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面