男大生腹痛衝室友房間廁所解放　挨告侵入住宅！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

大學生小智（化名，以下人名皆同）因為急性腸胃炎，住處公用廁所又剛好有人在使用，不得已跑進室友阿辰的房間使用另一間廁所，沒想到竟挨告侵入住宅罪。一審法官認為小智的行為並非無故侵入，因此裁定無罪；檢方不滿提出上訴，高等法院本月8日裁定駁回上訴，維持一審判決，全案確定。

▲小智因為肚子痛使用阿辰房間的廁所，事後挨告侵入住宅罪。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

阿辰接受警詢時聲稱，他回家聽到房間裡的衛浴間傳來小智的聲音，這才發現房間被擅自闖入，小智不僅使用他的衛浴設備，還留下一些汙漬在馬桶裡。

檢方主張，小智與阿辰共同承租某房屋，他明知該房間屬於阿辰的，仍基於侵入住宅的犯意，未經阿辰同意擅自闖入，因此依侵入住宅罪嫌將他起訴。

小智則辯稱，租屋處只有兩間廁所，他的房間沒有，阿辰的房間是套房，所以有一間廁所，事發當日他因為急性腸胃炎肚子痛，恰巧公用廁所去了兩次都有人，他不可能當眾拉出來，又沒辦法忍，於是跑去敲阿辰的房門，沒有人回應才進入該房間使用廁所，事後也有向阿辰賠罪。

一審法官認為，小智是因為肚子痛，加上平日習慣使用的廁所被占用，不得已才會跑進阿辰房間裡的廁所，這種需求往往是突如其來，且無法控制的，要求他在明知旁邊就有另一間廁所的情況下，還要強忍肚子痛等待公用廁所空出來，完全是一件強人所難的事情，根本欠缺期待可能性。

法官接著說道，經過反覆思考檢方提出的證據，依舊認為小智進入阿辰的房間屬於正當事由，並非無故侵入，因此裁定無罪；至於沒有妥善清理廁所的部分，阿辰可以透過民事訴訟提出損害賠償。

一審判決公布之後，檢方不滿提出上訴，認為一審認事用法有違誤，希望將原判決撤銷。全案上訴至高等法院，二審法官同樣認為小智並非無故擅自進入阿辰的房間，一審根據無罪推定原則諭知無罪並無不妥，最終裁定駁回檢方上訴，全案確定。