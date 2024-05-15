大陸制裁5台灣名嘴　總統府已派警保護當事人：拒絕對媒體干預

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者陶本和／台北報導

大陸國台辦今（15）早宣布將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。對此，我國內政部則協請警方保護當事人，而總統府晚間表示，面對可能的人身侵害威脅，政府將全力保護當事人及家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾，拒絕任何來自中國對台灣媒體的干預。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華最後強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

對此，總統府發言人林聿禪晚間表示，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，不會讓這樣的威脅得逞。

林聿禪指出，北京當局長期以來或因缺乏制度自信，始終以各種打壓、威脅的方式對付國內外不同意見，人民、媒體記者因此受到關押迫害時有所聞，讓中國的人權評比也始終敬陪末座。

她說，這次北京當局不僅不思改進，甚至把侵害民主自由的手伸到台灣來，點名威脅媒體人以及他們的家屬，這種蠻橫無端的行徑，不但讓台灣人更加不信任，對於中國的國際形象，更是雪上加霜。

林聿禪說，面對可能的人身侵害威脅，政府將全力保護當事人及家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾，拒絕任何來自中國對台灣媒體的干預。

她也呼籲，作為區域間大國，中國應向台灣社會看齊，更有自信地面對自由民主與多元價值，以相互尊重、務實的態度來推動兩岸交流，才能拉近兩岸人民關係及增進人民福祉。