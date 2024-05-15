青年座談不同世代的白色恐怖記憶　沒有興趣、忘了還是害怕想起來

▲週三青年日舉行座談會，探討不同世代的白色恐怖記憶。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

因應民間團體倡議，行政院在今年4月18日核定每年5月19日為「白色恐怖記憶日」，以形塑公共記憶、反省威權歷史、促進社會凝聚共識。台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊15日表示，2000年出生的嬰兒今年都已經要滿24歲，可能都已經出社會，1991年以前的白色恐怖，僅僅是出現在課本、老師的隻字片語及政治人物的政治攻防中，唯有透過共同的努力及行動，才能對抗這個善於遺忘的世界，讓台灣走向更加光明的未來，成為一個歷史傷痕癒合的生命共同體。

Y’s Day「週三青年日」15日晚間舉行青年座談，探討「是忘記了，還是害怕想起來？不同世代如何記憶白色恐怖」，董思齊是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的與談來賓，還包括台大歷史系教授周婉窈、好民文化行動協會理事長林芳如、《國際橋牌社》導演汪怡昕、桃園市議員魏筠，以及台灣教授協會會長陳俐甫。

董思齊在座談會開場時表示，轉型正義的課題在許多國家都是巨大的歷史工程，需要透過歷史教育和公民討論來逐步前進，在台灣卻因為政治因素而仍有許多未竟之業。「週三青年日」強調不同世代間的相互理解及合作，其中，歷史記憶的傳承是相當重要的工程。在白色恐怖已過去32年的今天，2000年出生的嬰兒今年都已經要滿24歲，對他們來說，發生在1991年以前的白色恐怖，僅僅是出現在課本、老師的隻字片語及政治人物的政治攻防中，不要說記憶傳承，實際上青年可能還會對這樣的話題非常反感。



不過，董思齊也強調，行政院已核定5月19日為白色恐怖記憶日，台灣公民社會的齒輪也開始轉動，民間力量正在發酵。唯有透過共同的努力及行動，才能對抗這個善於遺忘的世界，讓台灣走向更加光明的未來，成為一個歷史傷痕癒合的生命共同體。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

▼台大歷史系教授周婉窈。

台大歷史系教授周婉窈在跟現場青年分享觀點時也提出一個問題：「台灣只要自由民主就夠了嗎？」現在台灣支持「維持現狀」的人愈來愈多，但所謂「維持現狀」卻可能是偷懶的選項，讓我們無法積極思考，「台灣要如何成為正常的國家？」

周婉窈說，台灣最大的悲哀，就是黨國統治集團從來不曾了解這塊土地，只是將黨旗變國旗、軍歌變國歌，其實黨國在所謂「中華民國」大陸上的時間，遠不及台灣，卻對台灣人的集體歷史記憶危害甚深。因此，我們應該仔細思考，如何改進中華民國的憲法、國防和外交，讓台灣能真正成為台灣人的台灣。

好民文化行動協會理事長、自由路上藝術節策展人林芳如認為，推動轉型正義、讓台灣成為「好國好民」的關鍵，是民族記憶、歷史感、和人權價值。轉型正義不只是過去式、更是未來式。有些人誤以為，轉型正義就只是「翻舊帳」，但其實我們能藉由真誠地認識歷史，與同代人溝通討論，將正義的價值實踐在日常生活中，進一步邁向更美好、更理想的未來。

▲好民文化行動協會理事長、自由路上藝術節策展人林芳如。

▼《國際橋牌社》導演汪怡昕。

《國際橋牌社》導演汪怡昕指出，對於台灣歷史，除了「忘記或是害怕想起來」，還有更可怕的是「根本沒興趣知道」。轉型正義的基礎是記憶，如果沒有記憶，就沒有感情，更別提「共感」，因此，《國際橋牌社》從企畫開始，就以40歲左右的台灣青年為主體，希望「由青年製作、給青年觀賞、讓青年感動」，傳播跨時代的情緒共感，找回台灣人失去的記憶。

桃園市議員魏筠也表示，60年前彭明敏、魏廷朝、謝聰敏等台大學生，就已提出清楚的台灣認同和「自救宣言」，但黨國威權政府害怕人民說出自己的心聲，因此導致「白色恐怖」。她強調，政治受難經驗的特色就是「檢討受害者」，如果沒有轉型正義的過程，告訴大家政治倡議者的主張和貢獻，那麼就會讓社會大眾誤以為勇敢發聲是錯誤的、挑釁的，活該受罰。

▲桃園市議員魏筠。

▼台灣教授協會會長陳俐甫。

台灣教授協會會長陳俐甫直言，「關心轉型正義的人，都是利他、能同理他人苦難、擁有良知良能的人。」陳俐甫分享自己的政治啟蒙和受害經驗，自從上大學訂閱《南方》雜誌後，他被列入「黑名單」，連教授都不敢在課堂上回答自己的問題，只好在回研究室的路上快速說兩句。現在台灣史已是逐漸成形的專業領域，了解台灣的途徑愈來愈多元，青年朋友更可把握機會，深入認識台灣的過去，創造台灣的未來。

台大社會系學生、行動山棧花總召張嘉恩分享青年視角下的「白色恐怖」時表示，起初這只是歷史課本上的名詞，後來才透過「太陽花運動」和「香港青年反送中」這兩波社會運動，讓青年切身體會到何謂國家暴力。張嘉恩邀請大家，一起參與講座、觀賞影視作品，跨出同溫層，更加了解台灣人的歷史，一起打造台灣共同體。

座談會結束後，與會來賓們也和現場超過50位的青年們針對黨國教育、以台灣為主題的民間版教科書、如何將台灣想像成正常的國家等問題，進行深入對答與分析。

▲台大社會系學生、行動山棧花總召張嘉恩。