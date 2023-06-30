泰國、汶萊、菲律賓國民入境免簽延長！外交部：8月1日延長1年

▲外交部宣布，自8月1日起，泰國、汶萊、菲律賓國民入境免簽延長延長1年。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

外交部30日表示，為配合「新南向政策」之推動，並精進新南向國家國民來台的簽證政策，過去推出試辦泰國、汶萊、菲律賓等「新南向政策」目標國的國民來台免簽證措施，將自本年8月1日起延長至明年7月31日。

為配合「新南向政策」之推動，並精進新南向國家國民來台的簽證政策，外交部於4月25日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞國家人民來台先行上網查核」（Travel Authorization Certificate, TAC）有條件式免簽證入境等簽證與入境便捷措施的執行狀況進行全面性檢視。

經評估，上述簽證便利措施歷年推動成效，以及考量後疫情時代恢復互訪交流與活絡觀光市場的需求，各機關決議自本年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年，至明年7月31日；另外，也續行「觀宏專案」1年，至明年12月31日，另TAC入境機制請隨時參考系統頁面公告之相關規範。

外交部未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊交流及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安。並將持續進洽相關國家政府實質提升對我簽證待遇，以增進國人旅外便利。