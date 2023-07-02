　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體控國人突發病求助遭拒不理　外交部譴責扭曲事實

▲▼ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

近日有網路節目指控，有國人前往瑞士旅遊時就昏迷就醫，向外交部求助對方竟回「只負責辦護照」，對此，外交部2日澄清，外館接獲通報後協助尋找傳譯人員、平價旅館，並兩度派員前往探視民眾，但民眾要求協助搬運行李到4個小時車程外的蘇黎世，受限駐處人力有限，實在難以提供該服務。

針對中天網路節目近日上傳「國人旅遊瑞士染不明病毒急送加護病房，求救外交部竟回：只負責辦護照」的影片，外交部今天說明，我國駐瑞士代表處接獲本案劉女士電話告稱，她和夫婿翁先生在瑞士旅遊，翁先生因昏迷就醫將轉往蘇黎世的醫院，希望駐處提供傳譯及建議臨近醫院的廉價旅館，另表示她難以獨自搬運行李等，駐處值機人員在接獲通報後表示將代為尋找傳譯人員，並著手協尋平價旅館；另同時提供我國僑委會輔導僑界成立的「蘇黎世地區急難救助協會」聯絡方式以就近提供協助，也表示可代為以電話與醫院或邦政府社福單位協助溝通。

外交部說明，至於搬運行李乙節，受限於駐處人力有限，以及前往劉女士所在地點協助將行李運到蘇黎世，再返回駐處的車程至少需4小時，駐處實難以提供超出「旅外國人急難救助實施要點」規定以外要求的服務。

此外，外交部說明，駐處後續也分別以電話及兩度派員前往蘇黎世探望住院的翁先生與關心劉女士。翁先生病況已好轉；劉女士與其子也感謝駐地僑胞與駐處的協助，不過也對高額醫療費用感到憂慮。我國駐瑞士代表處與當地僑團將持續關心翁先生的復原情形並提供必要協助。我國駐瑞士代表處絕無中天新聞節目中所指不處理或拒絕受理的情形，外交部對於中天新聞節目未盡客觀、扭曲事實、連最基本的查證責任皆付之闕如的報導，表示高度遺憾與無法接受。

外交部提醒，鑒於各國國境開放，人員交流與旅行活動已恢復正常，外交部提醒國人除避免前往動亂與治安不佳區域外，更建議歐洲地區因通貨膨脹，物價及醫療等服務非常昂貴，前往歐洲旅遊應該加保足夠的相關旅遊醫療保險。外交部並呼籲國人在海外旅遊時務必注意自身安全，如果遭遇急難或緊急事故，請即撥打我國各駐外館處急難救助電話；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」。

ET快訊
艾怡良出包鬧烏龍！吳怡霈吐「真實頒獎經驗」：真的太緊張
李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

一日兩起！楊梅深夜又火警　鋰鐵電池廠濃煙狂竄

好市多傳奇+1！男499元垃圾袋4年用不完　老客曝傳家寶一盒用17年

高中讀17年…最狂重考生「連考15次」終於放棄了：想走出去

24歲妹「YouBike上國道」飆3公里！警方攔查才知她身分

高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法

才不讓你稱心如意！拓荒者：小李歡迎各隊來談

快訊／林書豪再一年！深夜告白「在鋼鐵人找回自信」　將備戰下賽季

一哥價碼4千萬起跳！球弟、小沙皆獲球團高薪綁人

衰捲黃子佼爆料…小S IG停更9天「廈門旅遊被目擊」！陸網反應兩極

Ciao！暑假基隆唯一出發　歌詩達莎倫娜號義式風情

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

政治熱門新聞

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？黃珊珊：過侯拆橋

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

賴清德：重談服貿走回頭路　絕對是錯誤的路線

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

快訊／重啟核一？　侯友宜：若經評估可「啟動就要再啟動」

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

網紅醫師爸自爆打小孩耳光　王婉諭：失控時體罰只是宣洩情緒

為何不挺柯文哲？　醫師周慶明曝光原因

更多熱門

相關新聞

泰國、汶萊、菲律賓國民入境免簽延長！

泰國、汶萊、菲律賓國民入境免簽延長！

外交部30日表示，為配合「新南向政策」之推動，並精進新南向國家國民來台的簽證政策，過去推出試辦泰國、汶萊、菲律賓等「新南向政策」目標國的國民來台免簽證措施，將延長至明年7月31日。

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

瓜地馬拉總統參選人當選將強化與北京關係　陸外交部：大勢所趨

瓜地馬拉總統參選人當選將強化與北京關係　陸外交部：大勢所趨

證實7月烏克蘭和談會議？　陸外交部回應

證實7月烏克蘭和談會議？　陸外交部回應

外交部：要求莊碩漢辭職　「何來包庇吃案？」

外交部：要求莊碩漢辭職　「何來包庇吃案？」

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

破億YouTuber「Pewdiepie」宣布停更！　備戰當奶爸

變頻冷氣狂吹1個月！他算電費「破4千」嚇傻

桃園市遇不公　中國、香港相挺抗議

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲頒獎卡設計被罵慘！他「隨手改了5細節」網激讚

行人發呆他刷過去罰3600？警方說話了

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

范瑋琪只放自己的歌！苦主：好討厭

艾怡良頒獎出包　文化部回應了

獨／一面牆掛62支監視器！真實用途曝光

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面